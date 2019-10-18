У "Ведьмака" появился новый тизер

Напряженно ожидаемый сериал по "Ведьмаку", которому наиболее оптимистически настроенные пророчат роль замены "Игре престолов", обзавелся новым тизером. Состоящим в основном из ранее уже виденных нами кадров.

Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix Italia, демонстрирует бодренький экшн, краткую вереницу суровых лиц и уведомляет, что премьера полноценного трейлера шоу состоится на фестивале Lucca Comics and Games.

Тогда же наконец-то будет озвучена и конкретная дата премьеры. Которая, впрочем, с некоторых пор не секрет: в сентября голландское подразделение сервиса "слило", что релиз "Ведьмака", съемки которого давно закончены, случится в декабре, скорее всего - 17-го.

Ранее исполнитель главной роли Генри Кавилл рассказал о подготовке к съёмкам.