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У "Ведьмака" появился новый тизер

Новости
    18.10.2019, 14:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Italia Фото: youtube.com/ Netflix Italia
Фото: youtube.com/ Netflix Italia

Напряженно ожидаемый сериал по "Ведьмаку", которому наиболее оптимистически настроенные пророчат роль замены "Игре престолов", обзавелся новым тизером. Состоящим в основном из ранее уже виденных нами кадров.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix Italia, демонстрирует бодренький экшн, краткую вереницу суровых лиц и уведомляет, что премьера полноценного трейлера шоу состоится на фестивале Lucca Comics and Games.

Тогда же наконец-то будет озвучена и конкретная дата премьеры. Которая, впрочем, с некоторых пор не секрет: в сентября голландское подразделение сервиса "слило", что релиз "Ведьмака", съемки которого давно закончены, случится в декабре, скорее всего - 17-го.

Ранее исполнитель главной роли Генри Кавилл рассказал о подготовке к съёмкам.

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