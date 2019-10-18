В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол

Правительство Японии в пятницу приняло решение объявить амнистию по случаю вступления на престол нового императора Нарухито. Амнистия затронет почти 550 тысяч человек, около четверти из которых были наказаны в связи с дорожно-транспортными происшествиями.

В предыдущий раз амнистия проводилась в Японии в 1990 году по случаю вступления на престол императора Акихито - отца Нарухито. Тогда были освобождены, получили смягчение наказания или снятие судимости 2,5 миллиона человек, пишет ТАСС.

Император Нарухито вступил на престол первого мая этого года, ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также священные регалии: меч и драгоценная яшма. Торжественный парад в честь восшествия на престол нового императора состоится 10 ноября.