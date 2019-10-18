В Каталонии более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, 10 задержаны

Более 30 человек пострадали, 10 задержаны - такова промежуточная статистика беспорядков в Каталонии, которые обострились в пятницу вечером.

Большинство тех, кто получил травмы и ранения, приняли участие во всеобщей забастовке в Барселоне. Еще троим пришлось обращаться за медпомощью в Льейде, двоим - в Таррагоне.

При этом в полиции сообщают только о 10 задержанных, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ходе всеобщей забастовки в Барселоне на улицы вышли, по разным данным, от 500 тысяч человек до 1 миллиона.