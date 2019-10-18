МИД РФ предупредил россиян о возможных столкновениях в Барселоне

МИД РФ предупредило россиян о возможных столкновениях демонстрантов и правоохранителей в Барселоне в ходе протестного митинга в воскресенье.

"Испания, Барселона - 20 октября в городе ожидаются дальнейшие акции протеста; в 12:00 (местного времени) запланирован митинг на площади Св. Иакова; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения; не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка", - говорится на странице департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

Напомним, что в Каталонии прошли протесты против вердикта местным политикам, которых признали причастными к организации референдума о независимости региона. Девять человек получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

В ходе митингов произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Стражей порядка стали забрасывать банками, бутылками, камнями, "коктейлями Молотова" и другими предметами. Полиция применила дубинки, чтобы оттеснить толпу, а затем использовала перечный и слезоточивый газ.