Календарь Pirelli: чем интересна главная модель зимнего сезона

Pirelli - пожалуй, самый раскрученный в медиа производитель автомобильных шин. Даже те, кто всегда покупают для своей машины одну и ту же резину и не обращают внимания на новинки в автомагазинах, не могли не слышать о том, что Pirelli является официальным поставщиком шин на соревнованиях "Формулы-1". А еще это название всплывало в контексте громкой премьеры российского автомобиля Aurus - его создатели также воспользовались продукцией итальянской компании. Наконец, редкий мужчина не рассматривал хотя бы в Сети знаменитый "Календарь Pirelli". Времена изменились, и теперь там уже нет откровенно обнаженных дам. Но съемки и презентация этого календаря по-прежнему становятся значимыми событиями современной арт-культуры.

Впрочем, и "Формула-1", и Aurus - это не то, что интересует владельца авто в межсезонье. В этот период многие с куда большим волнением смотрят на даты в календаре, нежели на картинки с гламурными женщинами, и подыскивает оптимальную зимнюю резину. Главной "звездой" этого сезона в линейке Pirelli стали шины Ice Zero 2. Несмотря на то, что производить их начали совсем недавно, эту модель успели омологировать для своих заводов Lamborghini и Volvo. И число партнеров наверняка будет расти. Ведь список доступных размеров хоть и начинается с 16-ти дюймов, все равно весьма широк - в общей сложности представлен 31 типоразмер. И стоит только взглянуть на эти шины, чтобы понять: речь идет о высокотехнологичном продукте.

На что заточены шипы

Фото: Пресс-служба Pirelli

Ice Zero 2 - второе поколение этой модели шин, ориентированное не только на седаны, но и на кроссоверы с внедорожниками. Чем оно лучше первого, понятно, в частности, из эксплуатационных характеристик, которые компания оценивает по 10-балльной системе. Если у Ice Zero была только одна "десятка" - за поведение на льду, то у Zero 2 - их три, еще в графах "снег" и "комфорт". Девять баллов вместо восьми у второй генерации стоит за "спорт". В остальном все одинаково: за "слякоть / грязь" - по 8, за "сухое" и "мокрое" покрытия - по 7.

Ice Zero 2 даже интересно рассматривать. У нее интересный рисунок, в котором не сразу замечаешь симметрию. Шипы - их в шине, в зависимости от ее размера, от 190 до 202-х - кажется, разбросаны как попало. Где-то их больше, где-то почти нет, но логика обнаруживается при внимательном сопоставлении больших фрагментов. Оказывается, расположение шипов было смоделировано таким образом, чтобы работа каждого была максимально эффективна. Шипы в пятне контакта во время разгона или торможения не попадают на одну линию ни в продольном, ни в поперечном направлениях, имея каждый свою траекторию, а это обеспечивает высокие показатели сцепления на ледяных дорогах.

А вообще ничего случайного в рисунке протектора нет - в каждой незначительной, казалось бы, детали заложены результаты не только тестов и испытаний, но и серьезной научной работы. Взять, например, зигзагообразные края блоков. Это так называемые кромки моментального сцепления, и они обеспечивают сокращенный тормозной путь на всех типах зимних дорог. Сами блоки плечевой зоны оснащены 3D-ламелями. Их жесткость придает колесам улучшенную управляемость. А боковые грани - снегозацепы - отвечают за улучшенную тягу в глубоком снегу.

Фото: Пресс-служба Pirelli

Или взять сплетение канавок в виде большой буквы V. Символика или эстетика тут не причем - исключительно утилитарность. Как выяснилось, V-образки быстрее отводят воду на мокрой дороге и, соответственно, улучшают сцепление в сырую погоду. А не совсем симпатичные лунки вокруг шипов - не следы от каких-то технологических операций, а контейнеры для ледяной крошки. Именно там собирается наст, который только что пробил шип. Сам же он остается открытым, что повышает сцепные характеристики на льду.

К слову, вольфрам-карбидные шипы сохранили двойные сердечники с гладкой поверхностью, зарекомендовавшие себя на первом Ice Zero. При этом их основание слегка уменьшилось в размерах, а значит они стали легче. Но главное - снизился уровень шума, создаваемого шиной в движении. Акустический комфорт был улучшен на 20%, и в итоге новая Ice Zero 2 звучит на уровне иных нешипованных шин. А еще форма сердечника у первой генерации работала больше на разгон автомобиля, тогда как у второй она в буквальном смысле заточена на торможение.

Фото: Андрей Полухин / РГ

Еще одна "фишка" - технология Run Flat. Это отличительная особенность шин для автомобилей премиум-класса и внедорожников. Даже при отсутствии давления Ice Zero 2 с Run Flat способна поддерживать боковые и продольные нагрузки. То есть, сдувшаяся покрышка не должна соскочить с диска. Двигаться на спущенных колесах можно максимум 80 км на скорости до 80 км/ч. Но этого наверняка хватит, чтобы выехать с пересеченной местности на шоссе и добраться до сервиса.

Смесь по лучшим рецептам

Фото: Андрей Полухин / РГ

Кому-то эта новость покажется удивительной, кому-то - патриотичной. Но шипованные колеса Pirelli, востребованные во многих северных странах Европы, производят только в России, в Воронеже. Местный шинный завод - один из старейших в стране, но в 2012 году, получив солидные инвестиции от СП Pirelli и госкорпорации "Ростех", обрел, что называется, вторую молодость. Сейчас здесь современное оборудование, много молодых сотрудников, квалифицированные инженеры, прошедшие обучение на лучших заводах мира, и амбициозные планы.

Корреспондент "РГ" начал экскурсию по этому предприятию с первого этапа в огромной производственной цепочке. На участке резиносмешения в определенных пропорциях соединяют различные химикаты, каучуки и смолы - порой более 50 различных веществ. И уже тут стало понятно, насколько автоматизирован весь процесс. Да, разные пакеты из тележек и платформ на конвейерную ленту (она же одновременно и весы) подносил рабочий. Но человеческий фактор минимизирован с помощью сенсоров, которые распознают вид и объем компонента и не позволяют ошибиться с массой подаваемых в смеситель веществ.

Фото: Андрей Полухин / РГ

Оператор был вынужден докидывать на весы несколько маленьких кусочков какого-то химиката, разрезав большой пакет, - до тех пор, пока на экране перед ним красный цвет не сменил зеленый. Все, в этом случае можно браться за следующий компонент - согласно рецептуре. Она, у каждой резины, естественно своя. А дальше человек и вовсе вправе лишь нажимать на кнопки (все необходимые вещества попадают под пресс, а затем в миксер) да перевозить получившийся материал от установки к установке. На последнем этапе производства смеси в нее добавляется так называемая вулканизирующая группа химикатов, придающих резине пластичность. После этого смесью занимается вальцовщик, она охлаждается и покрывается изолирующим составом - чтобы ее пласты не слипались…

Брак не пройдет

Фото: Андрей Полухин / РГ

…Мы долго ходили по разным производственным участкам, и на каждом следующем становилось понятно, что красивого фоторепортажа на шинном заводе сделать не получится. А все потому, что здесь практически нет самого фотогеничного труда - ручного. Операторы степенно расхаживали рядом с многочисленными станками, без каких-либо эмоций посматривая на мониторы. И если бы не колоссальный шум, специфический запах, высокая температура и дымка под потолком - эту работу можно было бы назвать завидной.

А вот кому точно не стоит завидовать - так контролерам ОТК. Им приходится визуально осматривать до 6 тысяч шин, производимых на заводе за сутки, - внутри, снаружи, по каркасу, в общем со всех сторон. И на каждой годной шине надо проставить штампик с персональным номером - своего рода знак качества.

Впрочем, есть и инструментальный контроль. Силовую неоднородность проверяют у надетой на диск шины, которую словно прогоняют по дороге, создавая всевозможные колебания и вибрации. После тестирования аппарат выдает 12 различных считанных показателей, а дальнейшую судьбу шины определяет автоматика. Затем лазер ищет наличие бугров, грыж, впадин и прочих нарушений геометрии с допусками в десятые доли миллиметра. А некоторые шины еще и прогоняют через рентген и широграф, способные обнаружить в шине дефекты металлических частей и воздушные пузыри.

Фото: Андрей Полухин / РГ

Визуальный и инструментальный контроль не подменяют друг друга, а дополняют. Еще бы - ведь на шинном производстве классифицируется до 200 видов различных дефектов. Брак выявляется регулярно и сразу утилизируется. И, как знать: может, это не только упреждение претензий со стороны потребителей, но и сохранение чьей-то жизни. Кстати, по доле выбракованной продукции воронежский завод оказался то ли вторым, то ли третьим по всей системе Pirelli. Это говорит и о высокой трудовой дисциплине, и о качестве оборудования.

Но главное - здесь ни в каких мелочах не кроется пресловутый дьявол. Проверяется - причем сканером - даже наличие всех необходимых надписей и корректных индексов на боковинах шин. В этом случае, к счастью, нет нужды прогонять все шины из партии - достаточно подставить под фотокамеру первую. А еще Pirelli с прошлого года ввела уникальную проверку на токопроводимость шин - их способность выводить накопившееся в автомобиле статическое электричество в дорогу.

Все на своих местах

Фото: Андрей Полухин / РГ

Шиповальные установки, которых у Pirelli больше нет ни на каком другом заводе, - не полностью роботизированные, а полуавтоматические. Ход пневмопистолета, вставляющего шипы в шину, откалиброван электроникой. Если по какой-то причине случаются пропуски, оператор занимается дошиповкой вручную. В любом случае все две сотни шипов встают на свои места.

Шипованием на заводе занимаются с мая по сентябрь - причем круглосуточно. За сутки две бригады успевают прогнать около 6 тысяч шин. А в одну из недавних смен тут удалось установить рекорд - 6200 шипованных шин. Часть из них пошла на экспорт. Не исключено, что ими уже пользуются где-то, скажем, в Швеции или Норвегии. Там у Pirelli свой календарь. Впрочем, в ближайшие дни Ice Zero 2 начнут и первый российский сезон.