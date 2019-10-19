Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры

Американский режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино отказался перемонтировать свой последний фильм "Однажды в... Голливуде", у которого возникли проблемы с прокатом в Китае. Об этом сообщил THR.

Напомним, ленту режиссера, которая изначально планировалась к китайской премьера 25 октября, изъяли из тамошнего графика. К чему, согласно осведомленному источнику издания в Пекине, напрямую причастна актриса Шеннон Ли, дочь Брюса Ли, недовольная тем, как образ ее отца Тарантино выписал в картине.

На почве чего у женщины и режиссера возникла словесная пикировка в грубых тонах.

Менеджер попытался убедить Тарантино подкорректировать ленту для проката в Поднебесной, тем умаслив суровых и трепетных цензоров, но Квентин, сообщает инсайдер, занял по вопросу непреклонную и принципиальную позицию. В духе "или пусть берут, как есть, или идут они лесом".

Отмечено, что демарш режиссера может стоить производителю не менее пятидесяти миллионов долларов, которые фильму мог принести прокат в КНР.

Пекинская компания Bona Film Group, которая должна была заняться прокатом, и студия Sony Pictures в официальном комментарии ресурсу к ситуации отказали.