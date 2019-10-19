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19.10.2019 17:01
Рубрика: Власть

Захарова отдала должное стилю письма Трампа

Текст: Александр Саможнев
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Стиль письма президента США Дональда Трампа, направленное турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, войдет в учебники по дипломатии или международным отношениям, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас есть новый образец эпистолярного жанра, который, конечно, войдет в учебники, я уж только не знаю по чему - по дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам, - сказала Захарова в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Глава Белого дома был крайне раздосадован военной операцией Турции на северо-востоке Сирии и написал Эрдогану письмо в стиле американского рейнджера. "Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", - увещевал он Эрдогана. Кроме того, Трамп призвал президента Турции "не быть крутым парнем" и "не быть глупцом".

Напомним, Турция девятого октября объявила о проведении на севере Сирии военной операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны на границе с Турцией. По замыслу Анкары, туда должны вернуться сирийские беженцы.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Турецко-сирийский конфликт
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