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20.10.2019 14:11
Рубрика: В мире

Анонимка от Джонсона

Британский премьер переложил ответственность за отсрочку Brexit на парламент
Выход Британии из ЕС снова может быть отложен - теперь до конца января. Несмотря на многократные заверения Бориса Джонсона, что он не будет просить у Брюсселя отсрочки брекзита, в субботу поздно вечером он вынужден был отправить соответствующее письмо главе Евросовета Дональду Туску. Все потому, что европейские лидеры одобрили "пост-разводное" соглашение Лондона и Брюсселя, а британские депутаты - нет.
Фото: REUTERS/Neil Hall Фото: REUTERS/Neil Hall
Фото: REUTERS/Neil Hall

Точнее, Джонсон отправил в Брюссель сразу два письма: просьбу об отсрочке, под которой он, кстати, не стал ставить свою подпись, и пояснение, почему членам Евросовета лучше бы отвергнуть эту просьбу и не продлевать брекзит до 31 января 2020 года, под которым он подписался.

Это звучит так знакомо: премьер Британии попытался заручиться поддержкой депутатов парламента в отношении одобренного главами стран ЕС текста соглашения о будущем взаимодействии, а они отвергли даже саму возможность голосования. Ранее предшественнице премьера Бориса Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения. А в минувшую субботу Борису Джонсону отказали, мотивируя это тем, что новый вариант увидел свет всего два дня назад, и депутаты не имели возможности ознакомиться с мнениями экспертов о том, какие "подводные камни" содержатся в документе. От премьера потребовали обратиться к главам стран-членов ЕС с просьбой перенести брекзит, чтобы члены парламента могли спокойно и без спешки проанализировать итоговый текст.

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Еврокомиссия исключила внесение изменений в соглашение по Brexit

Новый вариант соглашения остался неизменным в том, что касается прав граждан, денежных вопросов и других областей взаимодействия. Не изменились и многие пункты, вызывавшие неприятие Лондона. Британцы хотели, чтобы политическая декларация о намерениях основывалась исключительно на будущем соглашении о свободной торговле. Однако в итоговой версии сохранились положения о будущем сотрудничестве с европейским химическим агентством, агентствами ЕС по лекарственным средствам, авиации и так далее. И положение о том, что Европейский Суд останется главным арбитром в спорах, связанных с законодательством ЕС, все еще в силе, хотя этот пункт был одной из причин, почему люди в 2016 году голосовали за "брекзит". В политической декларации даже сохранилась одна опечатка, бывшая в версии Терезы Мэй. В соглашении также прописан переходный период до конца 2020 года. Это время нужно для того, чтобы наладить бесперебойное взаимодействие между ЕС и Соединенным Королевством во всех областях. Этот срок при желании можно будет продлить на год или два.

Но главным камнем преткновения всегда была таможенная граница между двумя Ирландиями. И новое соглашение позволяет избежать появления "жесткой" границы весьма оригинальным способом. Предполагается, что Северная Ирландия будет оставаться составной частью таможенной территории Великобритании, что позволит ей перейти на британские тарифы и участвовать во всех будущих торговых сделках Соединенного Королевства. Но таможенная граница будет проходить по Британскому морю, что означает, что Ирландия будет подчиняться таможенным правилам ЕС. Тереза Мэй когда-то уверяла, что на такой шаг не пойдет ни один британский премьер. Но Борис Джонсон, когда-то отказавшийся от поста министра иностранных дел в кабинете Мэй в знак протеста против ее варианта соглашения, в конечном итоге пошел гораздо дальше, чем она.

Не стоит думать, что отступить пришлось только Британии. Европейские чиновники, еще два месяца назад исключавшие возможность хоть каких-нибудь изменений в тексте соглашения, сами с треском вскрыли его и переписали протокол об Ирландии и Северной Ирландии. И как! Несмотря на многократные заверения Брюсселя, что таможенный контроль будет осуществлять европейская сторона, которая обязана защищать свой единый рынок, в документе черным по белому прописано, что это будут делать британские таможенники. Они же будут решать в британских портах, прежде чем товары извне поступят в Северную Ирландию, облагаются ли они пошлинами. Это зависит от того, предназначены ли эти товары для Северной Ирландии, или они следуют на единый европейский рынок. Все это настораживает европейцев, которым придется довериться и британским специалистам по фитосанитарному контролю. Председатель комитета Европарламента по торговле Берндт Ланге уже задал вопрос, будет ли у них "достаточно ресурсов и воли" для надлежащей проверки продуктов питания, которые пойдут в ЕС через ирландские порты из третьих стран.

Фото: iStock
31 октября Британия выйдет из Евросоюза "без спасательного жилета"

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и уже бывший главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье на прошлой неделе слишком поторопились с оптимистичными заявлениями, что новое соглашение между ЕС и Великобританией может быть подписано до 31 октября - официальной даты "брекзита". Документ, который, после многочисленных уступок, удалось согласовать Лондону и Брюсселю, должен был не только пройти через горнило парламента Соединенного Королевства, но и получить одобрение Европарламента. А там тоже сложно предсказать какой-либо результат. В любом случае, это была последняя попытка пересмотра текста соглашения. Как сообщает авторитетное европейское издание Politico, главный брюссельский переговорщик Мишель Барнье уже ищет новую работу, и, по слухам, к нему внимательно приглядываются на родине, где возникла необходимость в новом кандидате в Еврокомиссию от Франции.

По информации источников The Daily Telegraph, в европейских столицах действия британского парламента вызвали сильное разочарование. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что внеочередной саммит ЕС, на котором главы государств и правительств решат, как отреагировать на просьбу об отсрочке, будет назначен только после того, как палата общин одобрит соглашение. Мяч снова на стороне британского парламента.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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