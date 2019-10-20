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20.10.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Глава Росстандарта раскрыл новый метод борьбы с недоливом на АЗС

Текст: Игорь Зубков
Росстандарт готовит арсенал для проверок автозаправочных станций на недолив топлива: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой. Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет "ловить" недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Фото: iStock
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Недолив - это преимущественно результат манипуляций с программным обеспечением топливораздаточных колонок (ТРК). "Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива, - говорит Алексей Абрамов. - Помните, была такая проблема с процентом выигрыша в игровых автоматах? То же самое и здесь. Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров - 59,4 литра и так далее. Это немного, и датчик в баке эту разницу даже не поймает. Если приехать на заправку на автомобиле с символикой Росстандарта, мы увидим, что всё бьется: купили 20 литров, залили 20 литров. Чтобы увидеть, как дела обстоят на самом деле, существуют два варианта - "тайный покупатель" и неожиданный визит проверяющих, в ходе которого они предлагают запустить конкретные ТРК и с помощью специального мерника смотрят, сколько топлива в реальности отпущено".

Абрамов отметил, что для софта игровых автоматов в свое время ввели периодическую сертификацию, независимую оценку, и манипуляции прекратились. "Здесь мы будем двигаться примерно в том же направлении, - сказал он. - Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как измерительная система, в том числе в связке с оператором за кассой. Сегодня при проверке на АЗС нам говорят: "Зачем вы к кассиру заходите? Тестируйте колонку, а мы запустим, как положено". Только когда проверка будет комплексной и внезапной, мы сможем оперативно выявлять "недолив".

Фото: iStock
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В первой половине 2020 года Росстандарт планирует утвердить замену устаревшему ГОСТу 1989 года на топливораздаточные колонки. Сейчас установленная стандартом точность измерения топлива имеет значительную погрешность, в том числе от температуры окружающей среды, также этот ГОСТ позволяет использовать различные приспособления и вредоносное программное обеспечение, "обманывающие" расходомер. В рамках разработки нового стандарта предполагается признание ТРК измерительной системой, подлежащей периодическим поверкам целиком, введение требований к программному обеспечению и требований к методам идентификации несанкционированного доступа, а также к безопасности колонок.

Также Росстандарт работает над созданием "скрытого" прибора для контрольных закупок. Он должен "ловить" хотя бы 1% недолива. "Меньше "в полевых условиях" поймать сложно - влияют температура, расширение топлива и погрешность измерений", - отметил Алексей Абрамов.

В 2019 году установлено 39 случаев "недолива" на АЗС - это нарушение выявлено практически на каждой пятой проверенной станции. И это при том что проверки в основном плановые, к которым владелец АЗС может подготовиться заранее. "Существуют и внеплановые проверки по фактам "недолива", но они проводятся в случае обращения гражданина с жалобой на конкретную АЗС и только с согласия Генпрокуратуры, - сказал Абрамов. - Поэтому приходится признать, что на сегодняшний день наши руки связаны в этой части надзора". Шансов поймать нарушителей за руку немного, когда есть "кнопка", которая недолив в нужный момент отключает, добавил он.

Фото: iStock
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Законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива, готовится к внесению в правительство. Другой законопроект, вводящий оборотные штрафы за недолив, уже был внесен в правительство, но инициатива будет реализована, видимо, немного иначе - предложенный подход планируется интегрировать в готовящуюся сейчас новую версию Кодекса РФ об административных правонарушениях. Абрамов отметил, что такие штрафы за фальсификат топлива уже доказали свою эффективность: если в 2015 году нарушения по качественным характеристикам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то с введением оборотных штрафов по итогам 2018 года и 6 месяцев 2019 года этот показатель составил 8,8%.

Полностью интервью с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минпромторг Росстандарт
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