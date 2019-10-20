Песков рассказал про подход Путина к внешней политике

Во внешней политике президент РФ Владимир Путин руководствуется интересами граждан России. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется, прежде всего, интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей", - сказал Песков.

На этой неделе Владимир Путин был в двухдневном турне по Ближнему Востоку. В ходе визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ были подписаны десятки соглашений. "Очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов", - отметил Песков.