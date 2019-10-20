Каким будет реабилитационный центр, который французы построят в Москве

Прообраз будущего московского центра журналистам показали в Париже, на улице Дантона, где расположено одно из лечебных учреждений этого холдинга. "Эта клиника сначала занималась только реабилитацией пожилых людей, - рассказал Эммануэль Массон. - Затем она расширила свою деятельность и теперь оказывает услуги больным, нуждающимся в уходе после операций, помощи при борьбе с ожирением, а также лечении при восстановлении как мышечного, так и двигательного аппарата". Подобные клиники холдинга уже много лет работают во многих странах - Израиле, Германии, Бельгии, Швейцарии и других. Такой же спектр услуг будет оказываться и в Москве. Окончательный проект для России французы обещают разработать с учетом имеющегося опыта и особенностей страны и до конца текущего года представить правительству Москвы.

В центре в Сколково расположится стационар на 200 коек и дневное отделение на 50 мест - держать пациента долго на больничной койке французы считают неэффективным как для пациента, так и для клиники. Поэтому по мере улучшения состояния его будут отпускать домой с тем, чтобы в назначенное время человек мог вернуться. Причем это будет не просто визит для осмотра врачом (предположим, чтобы проверить, как заживает после операции рана), а при необходимости и комплексного лечения на протяжении дня. В клинике он может заниматься со специалистами в тренажерном зале, бассейне, оборудованном всевозможными тренажерами, так как в воде все нагрузки переносятся легче, что важно особенно в начале лечения. Для пожилых людей, перенесших травмы, самой актуальной проблемой часто оказывается восстановление устойчивости, равновесия при передвижении, когда они боятся упасть. Этим можно заниматься также амбулаторно - с психологами, физиотерапевтами, геритрами и другими специалистами. Обращаются за помощью в клинику и семьи, в которых возникла кризисная ситуация с пожилыми родственниками. Они могут отказываться есть, испытывать вспышки агрессии или, напротив, замыкаться в себе. Специалисты снимают эти приступы без лекарств, как действовала медицина многие годы и пациенты сначала под их воздействием словно засыпали, а потом быстро уходили из жизни. "Наши врачи докапываются, что послужило толчком вспышки, и начинают работать с пациентом". "Сначала он может приходить к нам в течение трех дней в неделю, потом - двух и т.д. В среднем такая реабилитация занимает 20 дней", - рассказала медицинский директор Orpea Group Линда Бенатар, подчеркнув, что в основе работы - индивидуальный подход к каждому пациенту.

К примеру, переживших инсульт важно не только поднять на ноги, но и научить жить дальше, даже если они остаются частично парализованными: "В течение жизни человек использует лишь 60 процентов клеток коры головного мозга, - продолжала Линда Бенатар. - Значит, надо добиться, чтобы функции утраченных клеток взяли на себя резервные". Опыт показывает, что лучше всего помогает смена деятельности. Врачи объясняют, что, например, человеку, занимавшемуся умственным трудом полезен физический труд, скажем, выращивание цветов и деревьев. Еще неплохо после 55 изучать языки - лучшая профилактика деменции, возникающей как следствие дегенеративно- нейрологических изменений.

Словом, в парижской клинике на улице Дантона делают все для того, чтобы в любом возрасте и при любом заболевании помочь понять человеку, что жизнь продолжается, и получать от нее удовольствие. Например, в одном из залов для занятий здесь оборудована мини-кухня, где пережившие инсульт заново учатся пользоваться плитой, водопроводным краном, проходят кулинарные курсы приготовления полезных им блюд. Близких пациентов специалисты обучают, как сделать более безопасным их жилье. Где-то убрать пороги, чтобы легче было проехать на коляске, где-то оборудовать комнаты поручнями, какими оборудована вся эта клиника, кому-то обзавестись ходунками...

Клиника в Париже - частная. Стоимость лечения лечения в ней от 150 до 200 евро в день. Платить может сам пациент, а при наличии у него страховки - страховая компания. Надзорные органы строго следят за соблюдением всех регламентов ее деятельности. Если будут обнаружены какие-то нарушения, то при заключении нового контракта с ней на обслуживание жителей, государство может снизить тариф от максимума до минимума. В практике Orpea Group, по словам Линды Бенатар, такого не было только потому, что регулярные внутренние проверки у них гораздо строже, чем внешние.

Развитие медицинской реабилитации, по словам гендиректора Фонда Международного медицинского кластера "Сколково", - один из приоритетов современного здравоохранения в нашей стране, но пока эта сфера у нас недостаточно развита. "Вот почему для нас было важно найти клинику, который будет признанным экспертом с накопленным опытом, как Orpea".

Строительство центра в Москве будет вестись в рамках софинансирования: французы вложат около 6 миллионов евро в современные технологии и оборудование, а корпуса будущей клиники построят за счет города. Быстрой окупаемости Мануэль Массон не ждет, для них это не вопрос номер один: "Мы приходим надолго", - сказал он.

Напомним, в создании медкластера "Сколково" уже участвуют израильская клиника "Хадасса", южнокорейский госпиталь "Бундан" и испанская клиника "Роман Фернандес". Предварительную готовность к участию в проекте медкластера выразили 25 зарубежных клиник и пять инвесторов.