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20.10.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе семь студентов после обеда в колледже попали в больницу

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

18 октбяря семь студентов одного из уфимских колледжей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Врачам молодые люди сказали, что обедали в столовой колледжа, а к вечеру почувствовали недомогание.

В Иркутске семеро студентов отравились в столовой

Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии, сейчас состояние пациентов оценивается как средней тяжести: они постепенно приходят в себя, температуры нет.

Напомним, последний раз массовое отравление людей в Уфе зафиксировали в середине сентября. Тогда 15 человек, включая пятерых детей, отравились шаурмой. Позже выяснилось, что причиной отравления стал золотистый стафилококк.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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