В Уфе семь студентов после обеда в колледже попали в больницу

18 октбяря семь студентов одного из уфимских колледжей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Врачам молодые люди сказали, что обедали в столовой колледжа, а к вечеру почувствовали недомогание.

Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии, сейчас состояние пациентов оценивается как средней тяжести: они постепенно приходят в себя, температуры нет.

Напомним, последний раз массовое отравление людей в Уфе зафиксировали в середине сентября. Тогда 15 человек, включая пятерых детей, отравились шаурмой. Позже выяснилось, что причиной отравления стал золотистый стафилококк.