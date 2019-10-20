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20.10.2019 15:57
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии

Текст: Кира Латухина
Помощник президента Юрий Ушаков считает, что действия Турции в Сирии не должны препятствовать урегулированию.
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

"Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации. Не мешали главному - развитию политического урегулирования в Сирии", - сказал кремлевский чиновник в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", передает РИА Новости.

Напомним, что президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. На следующей неделе лидеры России и Турции встретятся в Сочи и обсудят вопросы урегулирования.

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