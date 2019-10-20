Видео: Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, девушка видная, крайне обеспеченная, да еще и "оскаровский" лауреат, вышла замуж. Что нужно горячо приветствовать, поскольку череда фиаско в личной жизни Лоуренс в какой-то момент стала просто легендарной.

Ранее сообщалось, что свадьба 29-летней Дженнифер и 34-летнего арт-дилера Кука Марони состоялось в сентябре этого года тихо, тайно, обыденно и без помпы - молодые просто в чем были, в том и "поставили штампик в паспорте".

Теперь же мероприятие отпраздновали официально - с гостями из числа близких друзей и родни и подарками. Для чего был арендован коттедж Belcourt of Newport в Род-Айленде, куда понаехали полторы сотни заслуживших - от Кэмерон Диаз до Брэдли Купера.

При этом СМИ умилила скромность поженившихся миллионеров: Джей вновь была в нехитром наряде - платье без "наворотов", а список подарков, которые молодые хотели бы получить от гостей, блистал лаконичностью и утилитарностью - фондюшница, недорогие винные бокалы, мультиварка и прочие мелочи в рамках трехсот долларов.

Лоуренс начала встречаться с Марони в прошлом году. В феврале они обручились.

Ранее актриса состояла в отношениях с режиссером Дарреном Аронофски, недолго побыв его музой, и актером Николасом Холтом.