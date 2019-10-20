Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового "Терминатора"

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

Лента примечательна тем, что игнорирует все, что случилось с серией после второго фильма, являясь его прямым продолжением. И, если карта ляжет, стартом для новой трилогии.

Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия. Тогда как диалог Сары Коннор и Карла, персонажа Шварценеггера, которого Сара Карлом называть отказывается, способна выдавить слезу даже из самых толстокожих.

Действие шестого фильма о Терминаторе разворачивается почти через тридцать лет после событий картины "Терминатор 2: Судный день". В нем Коннор при поддержке соратников и винрарного Т-1000 предстоит очередное столкновение с очередным модифицированным жидким киборгом из тревожного будущего.

Российский прокат - с 31 октября.