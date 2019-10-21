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Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ может выпустить линейку спортивных аксессуаров Lada Sport Line

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: База "Роспатента". Фото: База "Роспатента".
Фото: База "Роспатента".

АвтоВАЗ может предложить потребителям фирменные спортивные аксессуары под брендом Lada Sport Line. Компания уже зарегистрировала соответствующий товарный знак.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Свидетельство на торговую марку Волжский автогигант датируется 19 июня 2019 года, информация о нем содержится в открытой базе Роспатента. Документ оформлен по 12-му классу товаров - автомобили, запасные части и аксессуары. Логотип Lada Sport Line выполнен в графике спортивного подразделения АвтоВАЗа.

Доподлинно неизвестно, под какой проект АвтоВАЗ зарегистрировал новую марку. Версий две - либо компания выпустит линейку фирменных спортивных деталей и аксессуаров, либо имя Lada Sport Line используют как название для новой комплектации Vesta, которая получит стайлинга-пакет от "горячей" Vesta Sport, но при этом останется обычной по механической части. То есть у такой машины агрессивные бамперы, накладки на пороги, спойлер, алюминиевые педали и спортивные сиденья будут сочетаться со стандартным (нефорсированным) двигателем, обычным шасси и трансмиссией.

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
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Напомним, в конце 2017 года АвтоВАЗ зарегистрировал товарные знаки Lada Vesta S-Line и Lada Vesta R. Тогда высказывалось предположение, что первую торговую марку применят для лайт-версии Vesta Sport (машины в спортивном обвесе, но с минимальными техническими отличиями от стандартного исполнения). Касательно второй марки предполагалось, что АвтоВАЗ зарезервировал ее для супер-спортивной Vesta с форсированным до 180 л.с. мотором. Однако даже сейчас - спустя два года - обе товарных знака остаются невостребованными.

В мае 2019 года сообщалось, что компания временно приостановила поставки запчастей на Vesta Sport своим дилерам, поскольку эти детали пользовались высоким спросом со стороны владельцев стандартных модификаций модели, что обесценивало эксклюзивный статус Vesta Sport.

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