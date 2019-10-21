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21.10.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Бюджетный кроссовер Kia заметили на тестах

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.rushlane.com Фото: www.rushlane.com
Фото: www.rushlane.com

Субкомпактный кроссовер Kia габаритами меньше Kia Seltos был запечатлен в маскирующем облачении на улицах индийского города Дели. Фото опубликовало издание Rushlane.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Прототип носит кодовое имя QYi (Kia Seltos был QXi), что, вероятно, отражает нацеленность на аудиторию так называемых миллениалов или поколение Y - рожденных в 1980-е и 1990-е годы, активных пользователей соцсетей, открытых для новых технологий, ценящих личную свободу и подчеркнутую индивидуальность.

Технически кроссовер Kia QYi наверняка разделит платформу с представленным в апреле Hyundai Venue, то есть будет переднеприводным, с гаммой моторов от 1,0 л до 1,6 л, механическими и автоматическими (гидромеханическая, "робот" с двумя сцеплениями и вариатор) трансмиссиями на выбор. Скорее всего, от Venue перейдет и несущий каркас кузова, но все наружные панели у Kia будут оригинальными, поскольку они формируют экстерьер.

Фото: www.rushlane.com

О смелости стилистических решений субкомпактного кроссовера судить пока преждевременно, но светодиодная оптика, хромированные рейлинги на крыше, проступающие за маскировочным брезентом грани кузова вызывают интерес.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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По аналогии с Venue география продаж нового Kia наверняка не будет ограничена одним регионом. Venue уже продается в Индии (где в силу особенностей налогообложения автомобили короче 4 метров - крупнейшая рыночная ниша для автопроизводителей), а в ближайшие месяцы также появится в Северной Америке и Австралии.

Упомянутый выше Kia Seltos построен на базе хорошо известного россиянам Hyundai Creta. Seltos появился летом 2019 года и пока выпускается только в Индии и Корее, но в 2020 году его начнут выпускать и продавать также в России.

Фото: www.rushlane.com
#Kia