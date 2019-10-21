Бюджетный кроссовер Kia заметили на тестах

Субкомпактный кроссовер Kia габаритами меньше Kia Seltos был запечатлен в маскирующем облачении на улицах индийского города Дели. Фото опубликовало издание Rushlane.

Прототип носит кодовое имя QYi (Kia Seltos был QXi), что, вероятно, отражает нацеленность на аудиторию так называемых миллениалов или поколение Y - рожденных в 1980-е и 1990-е годы, активных пользователей соцсетей, открытых для новых технологий, ценящих личную свободу и подчеркнутую индивидуальность.

Технически кроссовер Kia QYi наверняка разделит платформу с представленным в апреле Hyundai Venue, то есть будет переднеприводным, с гаммой моторов от 1,0 л до 1,6 л, механическими и автоматическими (гидромеханическая, "робот" с двумя сцеплениями и вариатор) трансмиссиями на выбор. Скорее всего, от Venue перейдет и несущий каркас кузова, но все наружные панели у Kia будут оригинальными, поскольку они формируют экстерьер.

Фото: www.rushlane.com

О смелости стилистических решений субкомпактного кроссовера судить пока преждевременно, но светодиодная оптика, хромированные рейлинги на крыше, проступающие за маскировочным брезентом грани кузова вызывают интерес.

По аналогии с Venue география продаж нового Kia наверняка не будет ограничена одним регионом. Venue уже продается в Индии (где в силу особенностей налогообложения автомобили короче 4 метров - крупнейшая рыночная ниша для автопроизводителей), а в ближайшие месяцы также появится в Северной Америке и Австралии.

Упомянутый выше Kia Seltos построен на базе хорошо известного россиянам Hyundai Creta. Seltos появился летом 2019 года и пока выпускается только в Индии и Корее, но в 2020 году его начнут выпускать и продавать также в России.