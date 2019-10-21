Бориса Джонсона снова судят

Джонсон действительно написал по этому поводу в Брюссель не одно, а целых три письма. Только вот их содержание вызвало ряд вопросов: да, премьер отправил запрос об отсрочке, но, во-первых, не подписал его, а во-вторых, приложил к нему письмо, в котором недвусмысленно объяснил европейским политикам, что никакой отсрочки он не хочет. Вроде как формальность соблюдена, но выпад Джонсона расценили как попытку саботажа действующего закона, и теперь всей этой историей займется суд.

Однако британского премьера это явно мало волнует. Его главной целью остается "не лечь в канаву", а точнее - не допустить отсрочки Brexit, что, по словам самого Джонсона, для него одно и то же. Чтобы вывести страну из ЕС 31 октября, он уже даже согласовал проект сделки о выходе с Брюсселем, несмотря на упорство последнего и нежелание пересматривать хоть букву в старом соглашении. Стоит отметить, что обе стороны в этом вопросе пошли на колоссальные уступки: Джонсон буквально "отрезал" Северную Ирландию таможенной границей с ЕС, которая будет проходить по Британскому морю, а Евросоюз согласился отдаться в руки британских таможенников, предоставив им право решать, будут ли товары извне облагаться пошлинами перед тем, как поступить в Северную Ирландию.

Но парламент энтузиазм премьера от новой сделки не разделил и захотел проверить ее на наличие "подводных камней". А так как этот процесс небыстрый, то в минувшую субботу с легкой руки депутата Оливера Летвина парламентарии приняли поправку, которая разрешает Brexit, если будет принято все необходимое для его проведения законодательство. Такой шаг должен был не допустить выхода из ЕС без сделки. По словам Джонсона, теперь британское правительство намерено вынести на голосование проект своего соглашения с Брюсселем, а также предложить собственный вариант того самого законодательства, в рамках которого это соглашение должно заработать. А дальше вариантов развития событий несколько.

Если парламентарии примут сделку правительства, то при ее одобрении Европарламентом Лондон покинет ЕС с соглашением 31 октября. Депутаты также могут принять предложения правительства, но со своими поправками, которые, по мнению экспертов, наверняка будут касаться возможности проведения второго референдума по Brexit и таможенных вопросов. Если поправки кабинет Джонсона устроят, то Британия опять-таки выйдет из ЕС на обговоренных условиях 31 октября. Есть еще один вариант: парламентарии отвергнут сделку, и тогда на все воля Брюсселя. Если он даст Британии отсрочку - будет отсрочка, в которую британские законодатели могут и попробовать провести досрочные выборы и устроить вотум недоверия правительству. Если же ЕС откажет в еще одной отсрочке, то будет выход без договоренностей.