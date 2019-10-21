Курды закидали помидорами покидающих Сирию американских военных

Курды закидали помидорами и камнями колонну американских военных автомобилей, покидающих Сирию. Видео, подтверждающее этот неожиданный инцидент, опубликовало на YouTube-канале Hawar News Agency.

US troops in armored vehicles have been pelted with rotten vegetables as they withdraw northern #Syria. Video by Kurdish Hawar News Agency (ANHA) pic.twitter.com/Qzv94gyEaE — Hamdi (@HamdiAlkhshali) October 21, 2019

На кадрах видно, как население города Камышлы отнеслось к решению президента США Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии в связи с проведением Анкарой операции "Источник мира". Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана (в Анкаре ее считают террористической организацией), сил самообороны сирийских курдов и боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство").

Напомним, Анкара начала операцию "Источник мира" 9 октября, нанеся удары по ряду целей на границе двух стран. 12 октября армия Турции взяла под контроль сирийский город Рас-эль-Айн, затем - Телль-Абъяд. По соглашению между Анкарой и Вашингтоном на прошлой неделе операция была приостановлена, чтобы дать курдам покинуть 30-километровую зону вдоль границы.

В связи с проведением Турцией операции военные США спешно покинули несколько своих баз, расположенных на севере Сирии, тем самым оставив без помощи курдов, которые ранее помогали американцам бороться с ДАИШ.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара готова возобновить операцию, "если террористические группировки полностью не выйдут из зоны". Эрдоган также отметил, что Турция не намерена вести переговоры с силами самообороны сирийских курдов. Он подчеркнул, что западные страны, которые выступают против турецкой операции на севере Сирии, проявляют "солидарность с террористами".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что необходимо "достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой республики, равно как и других государств". В связи с этим Москва готова содействовать контактам между Дамаском и Анкарой.

По мнению Лаврова, диалог должен опираться на Аданское соглашение 1998 года. Это существующая международно-правовая база, которая обеими сторонами была подтверждена совсем недавно, в том числе в контексте нынешних событий.

"Если стороны в ходе контактов сочтут необходимым и обоюдоприемлемым каким-то образом уточнить или изменить это соглашение, это будет их решение, мы, конечно, его примем и поддержим", - отметил министр.