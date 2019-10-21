Министр культуры представил базу данных кинокомпаний-должников

"Каждый сможет в любой момент посмотреть, какой фильм получил и сколько поддержки от государства, и какая у нее эффективность. Мы полностью открываем все карты",- пообещал министр, и также сообщил, что "в открытом доступе будет и "доска позора" - фильмы, которые не вернули возвратную часть, или если вообще ничего не сняли... ". После такого заявления вся российская киноиндустрия жила под девизом "Доживем до понедельника". И министр сдержал слово: в Министерстве культуры презентовали новинки.

Поясним, что же произошло. Несколько лет уже работает довольно удобное приложение ЕАИС, оператором которого стал Фонд Кино в 2015 году. Его первая презентация состоялась на "Кинотавре", и все присутствующие поразились - насколько это функционально. В приложении каждый может посмотреть сборы любого фильма. И продюсеры, и СМИ пользуются им, что называется "и в хвост и в гриву". Когда выходит очередной фильм - не устают его обновлять, поскольку налажена связь с кинотеатрами страны, и данные о сборах меняются в оперативном режиме. Теперь же приложение расширилось, плюс появилось еще одно. Обозреватель "РГ" тут же скачала второе, протестировала оба на телефоне и осталась довольна. При этом подразумевается, что все еще будет доработано - состоится дополнительная загрузка данных.

В приложении ЕАИС появилась новая закладка - база фильмов, откуда можно почерпнуть информацию о той или иной картине, а также узнать о том, какая господдержка была ей оказана. Сервис предоставляет информацию по объему выделенного финансирования, по компаниям-получателям средств, по бюджетам картин. Кроме того, база содержит информацию о компаниях, получивших господдержку, но так и не исполнивших свои обязательства. Это - своеобразная "доска позора". Во время визита президента во ВГИК министр сказал, что "Никто в этом списке никогда господдержки не получит, пока не закончит отношения с государством и не вернет деньги… Это те киножулики, которые не дают нормально работать и дискредитируют отрасль". А во время презентации новых ресурсов Владимир Мединский добавил более лояльные слова: "Мне искренне хочется верить, что этот "почетный список" пополняться не будет, и само его появление мотивирует должников как можно быстрее погасить свои обязательства перед бюджетом, и они из этого списка исчезнут".

Второе приложение - и оно появилось сегодня - проект Фонда кино "Кинозритель", который, по сути, первый российский трекер киноаудитории.

"Эти системы выводят отношения с отраслью и качество работы с отечественным кинозрителем на новый уровень - как степень открытости информации по государственной поддержке нашей киноиндустрии. Их названия отражают суть этих систем "Кинозритель" и "Государственная поддержка", - сказал Владимир Мединский, представляя проекты.

Первый российский трекер киноаудитории на самом деле работает с января этого года и призван дать игрокам киноиндустрии доступ ко всем оперативным данным: возраст зрителя, его пол, причина, по которой выбран фильм. А также - осведомленность зрителя о будущих релизах и готовности пойти на них в кино.

"Цель этого проекта, помимо просветительской, проста - мы хотим, чтобы продюсер понимал, "попал" он или "не попал" в аудиторию с режиссером, и что ему сделать, чтобы следующий фильм стал еще более успешным. Также для нас это очень важный инструмент, так как мы будем анализировать данные по каждому из фильмов, вышедших в прокат при нашей поддержке" - подчеркнул Владимир Мединский.

Глава Министерства культуры подчеркнул, что этот проект - новый стандарт прозрачности в реализации государственной культурной политики. "За последние шесть лет количество зрителей выросло в два раза, при этом 90 процентов тех, кто смотрит отечественное кино, приходят на фильмы, которые получили ту либо иную форум господдержки через Министерство или Фонд кино. Вопрос в том, как соотносятся размеры количества и качества этой поддержки с реальной эффективностью этих фильмов как финансовой, так и творческой - результативностью проката, оценками профессионалов, успехом у зрителя", - сказал Владимир Мединский. И продолжил: "Кино снимается не только и не столько ради денег, кино - это искусство, поэтому для нас очень важно, как оно воспринято и профессиональным сообществом, и зрителями", - подчеркнул Владимир Мединский.

На сегодняшний день база содержит данные по господдержке с 2015 года. Кроме того, глава Минкультуры России также дал поручение к 1 января внести в базу все фильмы, которые получали поддержку Фонда кино с 2010 года и поддержку Минкультуры России с 2008 года. Ожидается, что в будущем к фильмам будет добавлен зрительский рейтинг из системы "Кинозритель".

Прямая речь:

Деятели культуры тут же откликнулись на появление новых ресурсов. "РГ" взяла комментарий у одного из ключевых игроков рынка, присутствовавшего на презентации.

Вадим Верещагин - генеральный директор компании "Централ Партнершип":

Нововведения важны с двух точек зрения. Нам же представили две системы. Первая "Кинозритель" - значительна, в первую очередь, тем, что благодаря ей мы можем заранее принимать те или иные решения, в том числе и по продвижению картины. Более того - мы понимаем, кто наш зритель, кто ходит в кинотеатры. Этот постулат, что в кино ходит лишь молодежь, неправда. Аудитория стала старше. Мы это понимали эмпирическим путем, а теперь у нас конкретные данные. Что касается господдержки, правильно сказал министр, полная прозрачность важна для налогоплательщиков, которые хотят знать на какие деньги и какое кино делается на их средства.