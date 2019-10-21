Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства. Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

Причиной такого шага стало то, что Нетаньяху за 28 отведенных для этого дней так и не смог заручиться поддержкой необходимого количества депутатов и сформировать коалицию для создания кабинета министров. Для формирования правительства он должен был получить одобрение 61 парламентария в 120-местном кнессете.

На посту премьер-министра Нетаньяху провел 10 лет, поставив тем самым рекорд, превзойдя достижение отца-основателя Израиля Давида Бен-Гуриона.

Теперь президент намерен передать мандат на формирование кабинета председателю блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу - главному сопернику Нетаньяху на прошедших в сентябре выборах. Ему также будет предоставлено 28 дней на переговоры и создание правительства.

Примечательно, что были уже вторые парламентские выборы в Израиле в этом году. Первые прошли в апреле, однако потом кнессет пришлось распустить, потому что сформировать правительство так и не удалось.