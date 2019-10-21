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21.10.2019 16:56
Рубрика: Власть

Путин обсудит Украину и Сирию с Макроном

Текст: Кира Латухина
Сегодня состоится телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, с недавней беседой с канцлером ФРГ Ангелой Меркель его объединяют две основные темы: Украина и Сирия.
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Ситуация на Украине беспокоит Кремль, не скрывал Ушаков. Советники провели определенную работу, их договоренности были закреплены решениями Минской контактной группы: в частности, был подписан согласованный текст "формулы Штайнмайера", график разведения на линии соприкосновения в двух пунктах.

"После этого начали поступать весьма противоречивые сигналы из Киева", - отметил помощник российского президента. Батальоны украинских нациналистов прибыли к населенным пунктам Золотое и Петровское, чтобы не допустить разведения сторон и могли занять позиции украинских вооруженных сил в случае их отвода.

Фото: Reuters
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"Многое сейчас непонятно, - заметил Ушаков. - Плюс противоречивые неконструктивные заявления... по итогам контактной группы. Плюс сумятица от других представителей из Киева, в том числе президента Украины Владимира Зеленского".

"Особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается, - оценил помощник российского президента. - Хотя желание провести такую встречу всех сторон имеется, но наша позиция всем известна: мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе чтобы был согласован ранее проект итоговых решений и чтобы были намечены дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности".

"Мы готовы проводить саммит, но нужно тщательно его готовить", - напомнил кремлевский чиновник позицию Москвы. Ушаков напомнил, что Путин и Меркель договорились еще раз поручить и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и пытаться согласовать позиции.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Ситуация в Сирии Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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