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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крупный пожар на складе на востоке Москвы потушен

Пожар на складе на Амурской улице на востоке Москвы потушен.

"В 20:35 [пожар на складе] ликвидирован", - передает ТАСС сообщение пресс-службы главка МЧС по столице.

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Напомним, о возгорании в здании склада на улице Амурская, 11/3, стало известно в понедельник вечером. Площадь, на которую распространился огонь выросла 800 квадратных метров до 1500. С пожаром боролись 39 единиц техники и 128 человек личного состава. На место ЧП отправили пожарный поезд.

В 19:35 МЧС сообщило о локализации пожара, а спустя час он был потушен. При этом на складе обрушилась крыша площадью 500 квадратных метров.

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Известно, что пострадавших в результате пожара нет. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Москве Юрий Жуковский. Он добавил, что работу специалистов осложняло большое количество автомобильных шин и различного оборудования. Между тем распространения огня на соседние здания удалось избежать.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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