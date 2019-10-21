В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет

В столице температура воздуха стремится поставить температурный рекорд. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным специалистов, в 14:00 на опорной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +17,5 градуса. В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет. А вот побить рекорд для этого дня, установленный в 1896 году и составляющий 18,1 градуса - вряд ли удастся. Но окончательные данные о погоде 21 октября будут известны лишь утром во вторник.

Напомним, что нынешний октябрь уже порадовал москвичей теплом и рекордами. Так, 17 октября воздух прогрелся до рекорда 17,8 градуса. А в минувшие выходные дни рекорды были побиты в некоторых подмосковных городах, например в Можайске, Коломне и Серпухове, где воздух прогрелся выше +19 градусов.