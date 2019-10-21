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21.10.2019 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске 16-летнюю девочку арестовали за избиение сверстницы

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске 16-летнюю девочку арестовали за избиение сверстницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

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Напомним, происшествие случилось 29 сентября этого года в лесу по улице Салютовской.

Девушка избила свою сверстницу в присутствии группы подростков. Видео драки опубликовали в соцсетях.

Выяснилось, что подобные преступления она совершала уже не раз и в 2018 году получила условный срок за разбой. В период с января по октябрь этого года она избила на улице 10-летнего мальчика и украла у него 200 рублей. Летом избила другого 10-летнего мальчика и потребовала отдать ей все деньги.

Девушку обвиняют по статье 116 УК России ("Побои"), пункту "г" части 2 статьи 161 ("Грабеж") и пункту "в" части 2 статьи 163 ("Вымогательство").

Ранее возбудить уголовное дело и дать оценку действиям или бездействию органов профилактики поручил председатель СК России Александр Бастрыкин.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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