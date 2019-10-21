В Ижевске 16-летнюю девочку арестовали за избиение сверстницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, происшествие случилось 29 сентября этого года в лесу по улице Салютовской.

Девушка избила свою сверстницу в присутствии группы подростков. Видео драки опубликовали в соцсетях.

Выяснилось, что подобные преступления она совершала уже не раз и в 2018 году получила условный срок за разбой. В период с января по октябрь этого года она избила на улице 10-летнего мальчика и украла у него 200 рублей. Летом избила другого 10-летнего мальчика и потребовала отдать ей все деньги.

Девушку обвиняют по статье 116 УК России ("Побои"), пункту "г" части 2 статьи 161 ("Грабеж") и пункту "в" части 2 статьи 163 ("Вымогательство").

Ранее возбудить уголовное дело и дать оценку действиям или бездействию органов профилактики поручил председатель СК России Александр Бастрыкин.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.