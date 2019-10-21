Течение было бешеным: Выживший при ЧП на дамбе рассказал о трагедии

Работник старательской артели Андрей Епишин чудом выжил при прорыве на дамбе в Красноярском крае. РИА Новости приводят его рассказ о том, то происходило субботним утром в вахтовом поселке.

- Здание завалило, и все находившиеся внутри оказались под водой. Течение бешеное было. Всплыл наверх, ухватил какое-то бревно, - приводит его слова агентство.

Мужчина разбудил соседа по комнате. Однако выбраться из помещения они не сумели, потому что двери заблокировало водой и мусором, а в окна прыгать они побоялись. Когда домик разломало, Епишин оказался под водой. Вынырнул, обхватил бревно - так и выплыл.

В результате прорыва дамб на реке Сейбе погибли 15 человек, еще пятеро все еще числятся пропавшими без вести. От 27 до 44 человек, по разным данным, получили различные травмы.

В Красноярск сейчас прибывают семьи погибших. С ними работают психологи и соцработники.

Подозреваемыми по уголовном делу о гибели людей проходят гендиректор ООО "Сисим" (так называется артель, которая мыла золото в том районе и которой принадлежат дамбы, а также начальник и мастер горного участка. Известно, что мастер участка Андрей Еганов признал свою вину.