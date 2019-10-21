Высота разрушенной под Красноярском дамбы достигала 15 метров

Высота разрушенной дамбы на реке Сейба, где погибли 15 человек и еще 5 пропали без вести достигала 15 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Напомним, как отмечают в компании "Сибзолото" (в нее входит артель "Сисим", на объектах которой и произошла трагедия), размывание верхней дамбы повлекло за собой разрушение других, стоявших ниже по течению реки. В результате образовавшаяся селевая волна разрушила вахтовый поселок старателей, снесла два общежития и еще несколько жилых помещений, также производственные объекты.

По данным компании травмы получили 44 человека. По данным краевого Минздрава за помощью обратились 27 человек, 18 из них остаются в больницах.

Ранее Росприроднадзор уже находил нарушения в работе красноярской артели. Руководитель компании задержан, с ним работают следователи.

На месте схода волны работают спасатели. Привлечена авиация, водолазы и кинологи. По сведениям ТАСС, в понедельник, 21 октября, МЧС приняло решение увеличить район поисков до 25 километров от места ЧП ниже по руслу реки.

В регионе сегодня объявлен траур по погибшим. В понедельник во всех городах и районах Красноярского края приспустили флаги, теле- и радиокомпаниям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ.