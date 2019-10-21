В Севастополе отложили проект моста через главную бухту

Проекта моста через Севастопольскую бухту, который должен был соединить южную часть города с северной, отложен из-за отсутствия финансирования. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

- Предварительная оценка стоимости моста - 40 миллиардов рублей, а Гераклейской рокады, то есть подхода к нему - 30 миллиардов. Общая стоимость - 70 миллиардов. Таких средств в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя в настоящее время не заложено. Это не перспектива ближайших трех лет, это далекий горизонт планирования, - сказал Развожаев.

Он отметил, что только подготовка проектов моста и рокады, которые надо готовить вместе, займет не менее двух лет. Встанет вопрос поиска квалифицированного подрядчика, который имеет опыт строительства таких крупных инфраструктурных объектов.

Кроме того, мост и рокада изменят облик города, а этот вопрос еще надо обсуждать с жителями, уверен Развожаев.

- У нас и менее масштабные проекты вызывают бурную общественную реакцию. А это кардинальное изменение облика города. Рокада подразумевает строительство эстакад практически в центре. Надо оценить итоговую целесообразность проекта для развития Севастополя и обсудить это со всеми силами города, - отметил врио губернатора.

Поэтому градоначальник решил сконцентрироваться на реализации проектов ФЦП и решении насущных проблем Севастополя.

- Надо сначала довести до ума то, что мы уже начали и что гораздо больше влияет на повседневную жизнь, - подчеркнул Развожаев. - В случае окончательного принятия решения о реализации этого проекта, мы сможем начать проектирование не раньше, чем через два года.

Напомним, идею построить транспортный переход через Севастопольскую бухту предложил экс-губернатор города Дмитрий Овсянников. В сентябре 2017 года он доложил о ней президенту России Владимиру Путину, который поручил проработать возможность реализации этого проекта. Предполагалось, что это будет проходящий по дну тоннель. Затем власти города заключили контракт на подготовку технико-экономического обоснования. В итоге было принято решение строить вантовый мост длиной 935 метров и подходы к нему общей протяженностью четыре километра. В апреле 2019 года технологический и ценовой аудит проекта получил одобрение Главгосэкспертизы России. После этого сообщалось, что проект будет включен в ФЦП развития полуострова.