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21.10.2019 08:44
Рубрика: Власть

Шойгу предупредил об "обратной миграции" террористов

В результате военных действий Турции в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев, а также 12 тюрем для боевиков-иностранцев, что может привести к всплеску "обратной миграции" террористов на историческую родину. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании IX Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

По его словам, необходимо консолидировать усилия всего мирового сообщества, чтобы противостоять вызовам террористов. Шойгу отметил, что в Минобороны в этой сфере накоплен огромный опыт, которым Россия готова делиться с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пишет ТАСС.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Шойгу: США вышли из ДРСМД ради сдерживания России и Китая

Шойгу заявил, что террористическая группировка ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") после поражения в Сирии расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии, причем ее лидеры заявляют о включении в состав своего "халифата" территорий Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и части Таиланда. Российский министр напомнил, что еще несколько лет назад считалось, что терроризм не представляет серьезной угрозы для стран АТР.

Выступая на форуме, министр также озвучил реальные причины выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это стремление сдержать Россию и Китай. По словам Шойгу, договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи КНР, восстановления оборонного потенциала России и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами.

Напомним, что Сяншаньский форум по безопасности, в котором принимает участие Сергей Шойгу, организован Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований. Он является авторитетным международным мероприятием высокого уровня. В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран АТР, а также ряда стран Европы.

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