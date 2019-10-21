Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II

Каждая новая бронемашина сможет перевозить до 21 морского пехотинца, при этом экипаж будет состоять из 3 военнослужащих.

Максимальная скорость по суше будет достигать 70 км/ч, на воде - 25 км/ч (13,5 узла). Запас хода по топливу составит 480 км или 2 часа при движении по морской поверхности.

Для уменьшения веса и повышения скорости на KAAV-II будут установлены резиновые гусеницы.

At #ADEX2019, the air and defense exhibition currently held in Seoul, #SouthKorea, local company #Hanwha_Defense unveiled a scale model of the future KAAV II amphibious assault vehicle ⚓️🇰🇷 https://t.co/klOSZZ73vz — Naval News (@navalnewscom) October 16, 2019

Хорошие водоходные характеристики обеспечат мощные водометы и специальное оборудование, разворачиваемое в передней части корпуса и под гусеницами.

Масштабная модель, представленная на выставке, оснащена необитаемой башней с 40-мм пушкой, для которой создаются телескопические боеприпасы.

Стадию исследовательских разработок планируется завершить в сентябре 2022 года. Во время второго этапа - до 2028 года - будут построены и испытаны уже реальные образцы. С 2029 года начнется серийное производство.

В настоящее время такой техникой обладают лишь военно-морские силы Китая. Также "глиссерные танки" КНР под обозначением VN-18 поставлены Венесуэле.

В прошлом году стало известно, что над боевыми машинами морской пехоты сейчас работают и в России.

На той же выставке были представлены разнообразные новинки бронетанковой техники. В том числе - танк будущего, в котором предполагается максимально использовать стелс-технологии.