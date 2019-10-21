Теннисист Андрей Рублев поднялся в рейтинге АТР на рекордную позицию

Победитель завершившегося в воскресенье "Кубка Кремля" Андрей Рублев в обновленном рейтинге АТР поднялся на 22-ю строчку.

В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг сильнейших игроков. Победитель "Кубка Кремля" россиянин Андрей Рублев благодаря успеху в Москве сумел подняться на рекордную для себя позицию. С 31-го места он переместился на 22-е.

Напомним, что в финале "Кубка Кремля" Рублев встречался с французом Адрианом Маннарино и убедительно выиграл в двух сетах - 6:4, 6:0. Этот успех стал вторым в карьере Рублева.

А вот для Карена Хачанова, который не смог защитить титул победителя московского турнира и выбыл уже на стадии четвертьфинала, неудача стоила восьмого места в рейтинга. Россиянин пропустил вперед японца Кея Нисикори.

Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев сохранил четвертую позицию даже, несмотря на то, что в Москве не сыграл. Также же главное открытие нынешнего сезона уже объявил, что продолжит отдых и на этой неделе и не выступит в Вене.

Рейтинг АТР на 21 октября 2019 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9545 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5920;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4425;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3740;

8 (9). Кей Нисикори (Япония) - 2860;

9 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2785;

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...

22 (31). Андрей Рублев (Россия) - 1571.