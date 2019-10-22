Дело "Седьмой студии" будет повторно рассмотрено в суде

Пресс-секретарь суда Юлия Котомина пояснила, что поступили материалы уголовного дела не только в отношении Серебренникова, но и других обвиняемых по делу. Пока сроки начала процесса не рассматривались. Скорее всего, будет назначен новый судья. В течение 30 суток дело будет распределено судье и назначено первое судебное заседание.

Напомним, в начале сентября Мещанский райсуд Москвы на очередном заседании по делу "Седьмой студии" поставил перед сторонами процесса вопрос о возвращении в прокуратуру материалов предварительного следствия и вновь поступивших экспертиз. Причиной такого вывода суда стали "неустранимые нарушения в обвинительном заключении". Судья Ирина Аккуратова пояснила, что в обвинительном заключении содержатся противоречия, которые препятствуют рассмотрению дела судом и вынесению приговора.

Подсудимые и их адвокаты частично поддержали инициативу суда. А вот представители гособвинения высказались против возврата дела в прокуратуру. И все-таки дело в надзорное ведомство было возвращено.

Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возвращении уголовного дела в прокуратуру и направил его на новое рассмотрение в этот же районный суд Москвы в новом составе. По данным ТАСС, "на заседании суда прокурор сообщил, что Мещанский районный суд ошибся в подсчете, указав на неверные суммы ущерба в обвинительном заключении". Он пояснил, что по всем эпизодам хищений следствие насчитало общий ущерб приблизительно в 133 млн рублей, а суд - более 136 млн рублей, дважды посчитав одну сумму - "и как хищения, и как вывод средств". Прокурор также отметил, что "именно это расхождение в суммах и явилось главным основанием для возврата дела".

Напомним, фигурантам резонансного дела "Седьмой студии" вменяется хищение бюджетных денег, выделенных в 2011-2014 годах основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Дело расследовалось по статье об особо крупном мошенничестве - ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Расследование было завершено в 2018 году. С октября оно находилось на рассмотрении Мещанского райсуда. Подсудимых - четверо: режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор "Седьмой студии" и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство. Она единственная из фигурантов признала свою вину и заключила сделку со следствием.