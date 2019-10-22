Эквадор вернулся к прежним объемам добычи нефти после протестов

Глава Минэнерго Эквадора Карлос Перес заявил о возвращении добычи нефти в стране к прежнему объему. В настоящее время удалось добиться деблокировки ряда месторождений.

Национальная добыча нефти достигла прежнего уровня, который составляет 527.459 баррелей нефти в день, передает РИА Новости. Работы прерывались из-за протестов коренных народов Амазонии, недовольных экономическими реформами.

Напомним, страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. Petroamazonas была вынуждена приостановить добычу нефти на восьми своих блоках, так как на их захватили протестующие. Президент Эквадора Ленин Морено объявлял режим чрезвычайного положения.