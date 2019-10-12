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Рубрика: В мире

Лидеры протестов в Эквадоре отказались от диалога с властями

Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS
Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS

Лидеры оппозиции отказались от диалога с властями Эквадора. Конфедерация коренных национальностей потребовала сначала отменить указ 883, оставивший местных жителей без субсидий на топливо.

Фото: AP Photo/Fernando Vergara
Тележурналист пострадал во время протестов в Эквадоре

Напомним, с 3 октября бензин подорожал сразу на 120 процентов. После этого страну охватили массовые протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В ходе столкновений травмы получили 450 человек, в том числе 90 сотрудников полиции. Больше всего пострадавших в городе Кито (столица).

Кроме того, протестующие захватили три нефтяных месторождения. Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении чрезвычайного положения.

В мире Южная Америка Эквадор
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