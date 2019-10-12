Лидеры протестов в Эквадоре отказались от диалога с властями

Лидеры оппозиции отказались от диалога с властями Эквадора. Конфедерация коренных национальностей потребовала сначала отменить указ 883, оставивший местных жителей без субсидий на топливо.

Напомним, с 3 октября бензин подорожал сразу на 120 процентов. После этого страну охватили массовые протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В ходе столкновений травмы получили 450 человек, в том числе 90 сотрудников полиции. Больше всего пострадавших в городе Кито (столица).

Кроме того, протестующие захватили три нефтяных месторождения. Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении чрезвычайного положения.