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Рубрика: Власть

Постпредство РФ порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Фото: AP Photo/Lee Jin-man Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Закупать учебники по истории вместо комплектов зимней формы для операций при сорокаградусном морозе посоветовали Североатлантическому альянсу в постпредстве России при НАТО.

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
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Об этом говорится на странице дипмиссии в Twitter. Сообщается, что альянс заказал зимние комплекты и обмундирование для операций при -40°C. В постпредстве предполагают, что это, видимо, необходимо, чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО. "Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну (Сталинград)?", - говорится в сообщении.

По данным, опубликованным на сайте агентства НАТО по закупкам, альянс ищет подрядчика, готового поставить 78 тысяч комплектов зимней камуфляжной формы, а также зимней одежды на 70 миллионов евро. Требование - вся одежда должна быть рассчитана на температуру до минус 40 градусов, пишет ТАСС.

Фото: Alex Beltyukov / russianplanes.net / wikimedia.org
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Напомним, в мае этого года экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон планирует увеличить свой флот ледовых судов, способных на круглогодичной основе курсировать в водах Арктики. Подчеркивалось, что их главной целью будет противодействие России и Китаю в арктическом регионе. Чиновник заявил, что США не хотели бы нагнетать напряженность в регионе и интересуются им прежде всего в экономическом смысле.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, планы США нарастить ледокольный флот свидетельствуют о стремлении американской администрации превратить Арктику в "театр военных действий".

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