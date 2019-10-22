В Ивановской области рухнула часть дома

Стена аварийного жилого дома частично обрушилась в городе Шуя Ивановской области, сообщает региональное Главное управление МЧС.

По данным спасателей, стена в подъезде двухэтажного аварийного дома № 17 на улице Горбатова в городе Шуя Ивановской области обрушилась в 8:41 22 октября.

На место обрушения выехали пожарные, спасатели, представители экстренных служб.

- В доме проживала одна семья (четыре человека, из них два ребенка). Квартира семьи не пострадала, - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, никто из людей травм и увечий при обрушении стены не получил, повреждения коммуникаций не произошло.

Ранее трагедия с обрушением стены произошла в Костромской области, где под обломками старой хозпостройки погиб восьмилетний мальчик, а его брат получил тяжелые травмы.

После этого в СК возбудили дело, а власти решили ускорить снос опасных и аварийных строений.