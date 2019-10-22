На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов

На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.

"Если отталкиваться от средней стоимости жилья в Дальневосточном федеральном округе, то в программе сможет принять участие около 140 тысяч получателей "дальневосточных гектаров" и молодых семей", - заявил глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат на Межрегиональной конференции руководителей профильных министерств и департаментов регионов ДФО.

Получить ипотечный кредит по ставке в 2% смогут молодые семьи возрастом до 35 лет - на приобретение готового жилья или для строительства жилого дома, а также участники программы "Дальневосточный гектар", планирующие строительство индивидуального жилого дома.

Согласно проекту "Дальневосточной ипотеки", можно будет получить кредит размером до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20 процентов. Эти параметры рассчитаны исходя из среднего уровня дохода получателей "дальневосточных гектаров", а также молодых семей, чтобы ежемесячный платеж был наиболее комфортен, уточнили в агентстве.

Сейчас в среднем по Дальнему Востоку ипотечные кредиты предоставляются под 9,1%. При стоимости домокомплекта около 3,5 миллиона рублей, если брать ипотеку по этой ставке, то в течение 20 лет стоимость дома удваивается. Поэтому в регионе большие надежды возлагают на льготную ипотеку.

Однако ставка - не единственная ипотечная проблема гектарщиков. Участники программы, заключившие кредитный договор на строительство жилого дома на участке, не вправе передать эту землю в качестве залога в течение пятилетнего срока безвозмездного пользования земельным участком до момента предоставления земельного участка в собственность.

Ипотека земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, Гражданским кодексом не допускается. Минвостокразвития намерено снять этот барьер. Речь о том, чтобы разрешить передавать гражданам - получателям гектара полученный участок в залог по ипотеке. Министерство разместило на портале проектов правовых актов уведомление о разработке такого законопроекта.

"Данный проект изменений в федеральный закон позволит гражданам передавать в залог земельный участок", - сообщили "РГ" в Минвостокразвития. Однако, как это будет реализовано на практике, опрошенные "РГ" кредитные организации затруднились ответить. Пока земля не в собственности заемщика, оформить ее в залог нельзя.

По состоянию на середину октября, землю по программе "Дальневосточный гектар" получили уже более 72,7 тысячи россиян. По заявлениям от еще 8,5 тысячи человек уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Если гектарщик освоил землю (построил дом, обнес участок забором и т.д.) в течение первого года, то он может оформить ее в собственность досрочно, но не ранее 365 дней с момента ее получения.