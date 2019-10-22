Румас: Беларусь по экспорту софта на душу населения стала одним из лидеров СНГ

Глава кабинета министров напомнил, что Парк высоких технологий получил в РБ мощный импульс после того, как два года президент подписал декрет о цифровой экономике. "Резидентам парка дали налоговое льготы и оградили его от вмешательства контрольных и надзорных органов, им позволено вести бизнес и заключать сделки так, как они привыкли это делать", - уточнил Румас, добавив, что экспорт, и общая выручка Парка уже растут на 30-40 процентов в год.

В разы увеличились и доходы бюджета Беларуси от его проектов. Даже несмотря на действующие льготные налоговые ставки, средний белорусский айтишник платит в бюджет в три раза больше, чем средний занятый в экономике, пояснил оратор.

Вместе с тем он признал, что в вопросе цифровизации страны, у Минска остается целый ряд нерешенных проблем. Республике есть чему поучиться и у России, и в мире. "Поэтому мы всячески поддерживаем не только обмен опытом в рамках ЕАЭС, СНГ, но и синхронизацию процессов цифровизации в наших странах", - уточнил позицию свой страны глава правительства.

В качестве одной из инициатив он обозначил идею о создании специального венчурного фонда в рамках ЕАЭС. "В наших странах рождается масса интересных стартапов и компаний, которые, получая финансирование в США и ЕС, затем меняют прописку. Почему бы нам совместно не инвестировать в перспективные разработки друг друга", - предложил участникам конференции Румас. Он добавил, что к такому фонду могли бы присоединиться и другие страны, не входящие в ЕАЭС, но имеющие тесные связи с союзом.

Между тем

На территории инновационного центра "Сколково" в российской столице главы правительств Союзного государства Дмитрий Медведев и Сергей Румас проводят 23 октября двусторонние переговоры.

Перед началом встречи главы правительств приняли участие в международном форуме "Инновации". Поэтому беседа премьеров началась с краткого обмена впечатлениями о развитии "Сколково", а также Парка высоких технологий Беларуси и Белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень".

"Это также неплохая возможность сверить часы по интеграционной тематике", - сказал Дмитрий Медведев, подчеркнув, что возможное сотрудничество российских и белорусских высокотехнологических парков - "это хорошая история".