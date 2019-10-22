Северная Ирландия разрешила однополые браки и аборты

Однополые браки и аборты узаконили в Северной Ирландии. Отныне они легализованы на всей территории Великобритании.

Как информирует Sky News, данные поправки выдвинули депутаты от Лейбористской партии в британском парламенте. Североирландские парламентарии не смогли их заблокировать.

В декабре прошлого года в Ирландии на законодательном уровне также легализовали искусственное прерывание беременности. В стране был проведен референдум. Ранее там были легализованы и однополые браки.

Кстати

Сенат американского штата Алабама принял закон, практически полностью запрещающий аборты. Теперь документ ляжет на стол губернатору-республиканцу Кэй Айви. В случае его подписания этот закон станет самым строгим документом подобного рода на территории США. За проведение процедуры аборта предусмотрена уголовная ответственность, в первую очередь для врачей. Медиков могут приговорить к 10 годам тюремного заключения лишь за попытку прерывания беременности и вплоть до 99 лет за проведение операции.