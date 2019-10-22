СМИ: США готовят план полного вывода войск из Афганистана

Пентагон разрабатывает план полного вывода американских войск из Афганистана на случай, если президент США Дональд Трамп примет соответствующее решение. Такую информацию распространил телеканал NBC, ссылаясь на источники в военном ведомстве. По их данным, в минобороны готовятся к тому, что приказ о выводе может последовать также неожиданно, как и в ситуации с Сирией.

При этом собеседники NBC подчеркивают, что разработка порядка действий носит скорее превентивный характер, являясь примером разумного планирования, поскольку речи о подготовке такого приказа пока не идет. Однако один из источников отметил, что действия Трампа относительно Сирии можно считать "генеральной репетицией" того, к чему он готовится в Афганистане, пишет ТАСС.

В понедельник газета The New York Times распространила информацию, что США начали постепенно сокращать свое военное присутствие в Афганистане и уже вывели оттуда две тысячи военных из 14 тысяч. Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты могут сократить свой контингент в Афганистане до 8,6 тысячи военнослужащих.