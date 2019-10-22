Новости

Власти Боливии использовали слезоточивый газ против протестующих 03:56
Трампу могут запретить использовать собственность для высоких встреч 03:48
Северная Ирландия разрешила однополые браки и аборты 03:27
Жертвами беспорядков в Чили стали одиннадацать человек 03:01
СМИ: США готовят план полного вывода войск из Афганистана 03:00
Эквадор вернулся к прежним объемам добычи нефти после протестов 02:49
Горбачев озвучил победителей в холодной войне 02:15
Брайденстайн: НАСА не допустит отсутствия астронавтов США на МКС 02:14
Киевский аэропорт закрыли из-за аммиака 02:10
Вступил в силу безвизовый режим между РФ и Антигуа и Барбуда 01:41
Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией 01:32
Помпео: При необходимости Трамп готов применить военную силу против Турции 00:59
В Свердловской области рабочих эвакуировали с завода из-за разлива меди 00:24
Захарова прокомментировала слова Цукерберга о вмешательстве в выборы в США 00:11
Песков назвал причину перестановок в СПЧ 21.10.2019
МЭА предсказало рост объема электричества из возобновляемых источников 21.10.2019
Потерпевшими после прорыва дамбы в Красноярском крае признаны 29 человек 21.10.2019
Минпромторг отобрал 700 заявок компаний на господдержку экспорта 21.10.2019
Трамп пригрозил Ирану страшным ударом 21.10.2019
В Петербурге покажут фильмы Марио Мартоне 21.10.2019
"Урал" выпустил мотоцикл с палаткой и вязанкой дров 21.10.2019
Володин примет участие в конференции спикеров парламентов стран СЕ 21.10.2019
Крупный пожар на складе на востоке Москвы потушен 21.10.2019
Путин обсудил с Голодец развитие физкультуры и поддержку кино 21.10.2019
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек 21.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
22.10.2019 03:00
Рубрика: В мире

СМИ: США готовят план полного вывода войск из Афганистана

Морские пехотинцы США в Афганистане. Фото: AP Photo/Massoud Hossaini Морские пехотинцы США в Афганистане. Фото: AP Photo/Massoud Hossaini
Морские пехотинцы США в Афганистане. Фото: AP Photo/Massoud Hossaini

Пентагон разрабатывает план полного вывода американских войск из Афганистана на случай, если президент США Дональд Трамп примет соответствующее решение. Такую информацию распространил телеканал NBC, ссылаясь на источники в военном ведомстве. По их данным, в минобороны готовятся к тому, что приказ о выводе может последовать также неожиданно, как и в ситуации с Сирией.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
Нэнси Пелоси посетила Афганистан

При этом собеседники NBC подчеркивают, что разработка порядка действий носит скорее превентивный характер, являясь примером разумного планирования, поскольку речи о подготовке такого приказа пока не идет. Однако один из источников отметил, что действия Трампа относительно Сирии можно считать "генеральной репетицией" того, к чему он готовится в Афганистане, пишет ТАСС.

В понедельник газета The New York Times распространила информацию, что США начали постепенно сокращать свое военное присутствие в Афганистане и уже вывели оттуда две тысячи военных из 14 тысяч. Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты могут сократить свой контингент в Афганистане до 8,6 тысячи военнослужащих.

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией
Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
В МО назвали глупостью информацию о запуске "Калибров" с корабля "Татарстан"
Пара российских Ту-160 приземлится в ЮАР