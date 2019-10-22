СМИ: США и Япония обсудили размещение ракет средней дальности

Вашингтон и Токио ведут консультации о размещении новых ракет средней дальности. Об этом сообщили источники японской газеты Asahi Shimbun, которые, впрочем, не уточнили, идет ли речь об их развертывании в Японии или другой стране Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

По данным издания, неназванный высокопоставленный американский чиновник прилетел в Токио 18 октября для встреч с представителями внешнеполитического и оборонного ведомств Японии. Одной из тем стало развертывание ракет средней дальности.

Ранее США в одностороннем порядке объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после чего глава Пентагона Марк Эспер заявлял о планах разместить такие носители в АТР.

В Москве жестко критиковали решение США выйти из ДРСМД, а также предостерегали, что развертывание таких ракет может повысить напряженность в регионе и спровоцировать зеркальный ответ.