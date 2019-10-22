В Японии амнистированы 550 тысяч человек

По случаю вступления императора Нарухито на престол, правительство Японии приступило во вторник к осуществлению амнистии, решение о которой было принято 18 октября кабинетом министров.

По данным национального телевидения, под амнистию попадут почти 550 тысяч человек. Речь идет в основном о полном восстановлении в правах ранее осужденных за не слишком серьезные правонарушения. Отмечается, что амнистия не коснется лиц, отбывающих наказание в тюрьмах или совершивших тяжкие преступления против личности, пишет ТАСС.

В предыдущий раз амнистия проводилась в Японии в 1990 году по случаю вступления на престол императора Акихито - отца Нарухито. Тогда были освобождены, получили смягчение наказания или снятие судимости 2,5 миллиона человек. Сейчас в тюрьмах Японии находятся менее 57 тысяч осужденных.

Император Нарухито вступил на престол первого мая этого года, ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также священные регалии: меч и драгоценная яшма. Сегодня в Японии состоится главная торжественная церемония в честь восшествия на престол нового императора.