В Москве проходит встреча премьеров России и Беларуси

Премьер-министры России и Беларуси проводят в Москве переговоры, на которых обсуждается подготовка "дорожных карт" для интеграции двух стран. Полный пакет документов, как известно, должен быть представлен на утверждение президентам в начале декабря, когда государства отметят 20-летие Союзного договора.

Глава белорусского правительства Сергей Румас прилетел в российскую столицу для участия в VIII Московском международном форуме "Открытые инновации". "Надеюсь, что вам интересно посмотреть "Сколково", поучаствовать, - приветствовал его Дмитрий Медведев. - Это неплохая возможность "сверить часы" по нашим двусторонним отношениям, по нашим интеграционным проектам".

Румас признался, что впечатлен увиденным в инновационном центре. "Думаю, что у "Сколково" большое будущее", - предрек он дальнейший успех проекту. Российский премьер в ответ же пожелал, чтобы Беларусь каким-то образом тоже стала полноправным участником иннограда.