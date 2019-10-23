Новости

Медаль за участие в переписи населения 1897 года нашли в Беларуси 16:49
На Урале осудили водителя автопоезда, погубившего пять человек 16:40
Пермские власти начали борьбу с незаконными объявлениями 16:40
Эксперты назвали города России, где снизилось число ДТП 16:37
Собянин осмотрел итоги благоустройства двух набережных Замоскворечья 16:29
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца 16:20
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке 16:17
Госдума продолжит сокращать разрыв между богатыми и бедными регионами 16:17
Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в Боливии 16:06
В Иркутске создали технологию для оценки алмазов смартфоном 16:04
Сбербанк выяснил, в какую сумму россияне оценивают "стоимость жизни" 16:01
Эксперт: Москва расходует на программу благоустройства менее 4% бюджета 15:52
Российские компании построят нефтепровод в Конго 15:51
В Сети выставили на продажу визитку Путина 15:42
Разработчик рассказал о серийном облике дрона "Охотник" 15:38
Мужчина взорвал гранату в центре Киева 15:37
Рассекречено детальное фото с обратной стороны Луны 15:36
Депутаты Нижнего Новгорода одобрили сами себе полеты бизнес-классом 15:34
Володин попросил учесть в бюджете средства на горячее питании школьников 15:31
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года 15:22
Россия в ПАСЕ поднимет тему кризиса либеральной идеи 15:20
Путин поздравил премьера Эфиопии с получением Нобелевской премии 15:07
Оценочная стоимость полотна Фешина превысила 2 миллионов фунтов 15:06
Спецназ на Ставрополье вооружили сверхмощными винтовками 15:05
Под Курском мужчина напал с ножом на школьниц 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 16:17
Рубрика: В мире

CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке

Текст: Александр Гасюк
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

Американский телеканал CNN охарактеризовал США в качестве "крупнейшего геополитического неудачника" в ходе урегулирования конфликта в Сирии. Это произошло благодаря эффективной дипломатии России и Турции, "не оставившей места Вашингтону в формировании будущего Сирии".

"Путин и Эрдоган стали основными геополитическими посредниками в регионе", поскольку лидеры двух стран претворяют в жизнь план, который не предполагает перекраивания международных границ.
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

"Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике", - подчеркивает CNN. Кроме того, именно Москва способствовала началу диалога между Анкарой и официальным Дамаском, что является еще одним плюсом для Путина.

Отметим, что многие эксперты в Соединенных Штатах в последнее время все чаще заявляют о сильно подорванной репутации Вашингтона в глазах их региональных союзников на Ближнем Востоке. А нанесенный в результате фактического предательства США своих союзников-курдов ущерб имиджу Штатов в регионе рассматривают, как колоссальный и едва ли быстро восполнимый.

"Предательство курдов может эхом отразится через годы, если не через десятилетия, и сделает труднее для Америки заключение союзов с местными силами для борьбы с общим врагом", - отмечает газета The New York Times.

В мире США Россия и США Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин предложил снова повысить налог на ввоз пальмового масла
Силуанов: Налоговый режим для самозанятых введут еще в 13 регионах
В США задержан Ахмед Билалов
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года