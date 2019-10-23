CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке

Американский телеканал CNN охарактеризовал США в качестве "крупнейшего геополитического неудачника" в ходе урегулирования конфликта в Сирии. Это произошло благодаря эффективной дипломатии России и Турции, "не оставившей места Вашингтону в формировании будущего Сирии".

"Путин и Эрдоган стали основными геополитическими посредниками в регионе", поскольку лидеры двух стран претворяют в жизнь план, который не предполагает перекраивания международных границ.

"Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике", - подчеркивает CNN. Кроме того, именно Москва способствовала началу диалога между Анкарой и официальным Дамаском, что является еще одним плюсом для Путина.

Отметим, что многие эксперты в Соединенных Штатах в последнее время все чаще заявляют о сильно подорванной репутации Вашингтона в глазах их региональных союзников на Ближнем Востоке. А нанесенный в результате фактического предательства США своих союзников-курдов ущерб имиджу Штатов в регионе рассматривают, как колоссальный и едва ли быстро восполнимый.

"Предательство курдов может эхом отразится через годы, если не через десятилетия, и сделает труднее для Америки заключение союзов с местными силами для борьбы с общим врагом", - отмечает газета The New York Times.