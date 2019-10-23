Премьер РФ Дмитрий Медведев показал белорусскому коллеге Сергею Румасу инновации

Премьер-министры России и Беларуси провели в Москве короткие переговоры, чтобы обсудить подготовку "дорожных карт" для интеграции двух стран. Полный пакет документов, как известно, должен быть представлен на утверждение президентам в начале декабря - к 20-летию подписания Союзного договора.

Глава белорусского правительства Сергей Румас прилетел в российскую столицу для участия в VIII Московском международном форуме "Открытые инновации", традиционно проходящем в инновационном центре "Сколково". "Надеюсь, что вам интересно посмотреть "Сколково", поучаствовать, - приветствовал его Дмитрий Медведев. - Это неплохая возможность "сверить часы" по нашим двусторонним отношениям, по нашим интеграционным проектам".

Румас признался, что впечатлен увиденным в инновационном центре. "Думаю, что у "Сколково" большое будущее", - предрек он дальнейший успех проекту. Российский премьер в ответ пожелал, чтобы Беларусь тоже стала полноправным участником иннограда.

Об успехах Беларуси в цифровых технологиях Сергей Румас, выступая на форуме, говорил довольно сдержанно. Хотя на пленарной сессии приводились данные о росте IT-сектора в прошлом году на 40 процентов и вкладе в ВВП страны в 1,5 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря работе Парка высоких технологий - ведущего IT-института страны. "По этому году мы ожидаем экспорт услуг парка в 2 миллиарда долларов, что является очень немаленькой суммой для такой небольшой страны, как Беларусь", - рассказал Румас. По экспорту софта, добавил он, страна уже занимает ведущее место в Восточной Европе и СНГ.

"Хотя мы честно признаем, что в других сферах у нас нет таких успехов. Например, в цифровизации всей страны мы видим, где мы отстаем", - заметил глава правительства Беларуси. Поэтому Минск с интересом смотрит и готов перенимать опыт других стран, в том числе России, где процессы цифровизации экономики выведены на уровень национальной программы с финансированием до 2024 года в 1,6 триллиона рублей.

Беларусь выступает за обмен опытом между странами ЕАЭС и синхронизацию цифровых процессов. К примеру, Сергей Румас предложил создать специальный венчурный фонд Союза. "В наших странах рождается масса прекрасных стартапов, которые, получая финансирование из США и ЕС, меняют прописку, - пояснил он смысл. - Почему бы совместно не инвестировать в перспективные разработки друг друга?" Он попросил коллег по союзу подумать о таком предложении, как и о возможности участия в этом фонде стран, не входящих в ЕАЭС, но имеющих крепкие дружеские связи.