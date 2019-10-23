Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии

"Невообразимой и поистине душераздирающей трагедией" навал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон чрезвычайное происшествие с погибшими нелегальными мигрантами, сообщает информационное агентство Reuters.

"Я получаю регулярные обновления информации по этому делу. Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса. Мы должны точно установить, что там произошло. Мои мысли со всеми теми, кто потерял свою жизнь и своих близких", - написал Джонсон в Twitter.

Напомним, на территории промышленного парка в городе Грейс, который расположен примерно в 30 километрах от Лондона, полиция обнаружила грузовик с 39 телами. По предварительным данным, фура прибыли в Великобританию из Болгарии в субботу, 19 октября. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.

Между тем МИД Болгарии не подтвердил наличие среди погибших болгарских граждан. София ожидает определения национальности погибших, сообщила официальный представитель ведомства Цветана Крастева.