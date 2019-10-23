Иностранцы получат право ставить на миграционный учет своих сограждан

У иностранцев, имеющих в России жилье, появится право ставить на миграционный учет своих земляков. Правительственный законопроект об этом внесен в Госдуму.

Сейчас такое право есть только у высококвалифицированных иностранных специалистов (они могут регистрировать по месту пребывания и ставить на миграционный учет членов своей семьи). А все остальные иностранцы, которые купили в России дом, квартиру или комнату, могут поставить на учет только самих себя.

В правительстве посчитали, что это правило, по сути, ограничивает права иностранцев, являющихся собственниками жилья.

По данным Росреестра, в 2017 году иностранцы в России зарегистрировали права на 22,4 жилых помещений, в 2018 году - на 24 тысячи, с января по июнь этого года - на 14 тысяч. И каждый из владельцев этого жилья сможет после принятия законопроекта выступать принимающей стороной для других иностранцев.

"Сейчас складывается парадоксальная ситуация - мигрант покупает жилье в России, но не имеет права зарегистрировать в нем даже ближайших членов своей семьи - мужа или жену, детей, и они вынуждены искать "лазейки", чтобы встать тут на миграционный учет", - объясняет эксперт по вопросам внешней миграции Наталия Власова. Если законопроект будет принят, эта правовая коллизия разрешится. Семьи смогут практически беспрепятственно воссоединяться, не "подпитывая" теневой рынок услуг, связанный с оформлением всех нужных миграционных документов.

Принятие документа даст возможность легализоваться тем, кто и так уже пребывает в России. Осталось учесть интересы соседей

По ее словам, сейчас мигрант, работая в России, большую часть денег старается отправлять на родину. Там, как правило, члены его семьи часть этих средств откладывают на строительство или приобретение жилья. Большинство, конечно, предпочитают на эти деньги построить дом на родине. Но есть и такие, кто предпочитает приобрести жилье в России и по возможности забрать сюда свою семью.

По словам бывшего замглавы Федеральной миграционной службы России Вячеслава Поставнина, законопроект предполагает, что поставить на миграционный учет иностранец сможет не только своих родных, но и любых других иностранцев, например, земляков, коллег. Правда, для этого он должен будет поселить их на своей жилплощади. Если он этого не сделает, то будет нести ответственность за фиктивную регистрацию.

"Не стоит ожидать большого притока мигрантов в связи с принятием этого документа, потому что, по сути, он даст возможность легализоваться тем, кто и так уже пребывает и работает в России", - говорит Поставнин. Другое дело, что здесь не учитываются интересы соседей. То есть, по сути, иностранец сможет поселить в своей комнате или квартире сколько угодно других иностранцев, поставить их на миграционный учет, после чего их нахождение там будет абсолютно законным. "Возможно, было бы правильно, если бы вопросы постановки на миграционный учет согласовывали с ТСЖ или, например, управляющей компанией, чтобы никто в этой ситуации не испытывал дискомфорт. Хотя тренд, заложенный документом, в целом положительный", - считает эксперт.

По данным МВД, всего с начала года на миграционный учет в России поставлено 15 миллионов иностранцев.