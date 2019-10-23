Киану Ривз и Шарлиз Терон стали персонажами известной компьютерной игры

Тренд на привлечение голливудских актеров в игровую индустрию набирает обороты - одну из главных ролей в вышедшей недавно Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint "исполнил" Джон Бернтал, в ноябре состоится релиз Death Stranding c Норманом Ридусом, а в следующем году в Cyberpunk 2077 игроки смогут взаимодействовать с интерактивным Киану Ривзом.

Последний, кстати, стал источником вдохновения для австралийской художницы с ником Mizuri. В своем Instagram-аккаунте она представила знаменитого актера в образе Ясуо - одного из чемпионов игры League of Legends.

Кроме того, в соответствующей стилистике выполнены портреты других известных деятелей кино. Вот так, например, выглядит Шарлиз Терон, примерившая броню Дианы.

Скарлетт Йоханссон в роли Катарины выглядит удивительно органично.

А изгнанница Ривен как будто специально разрабатывалась под внешность Кары Делевинь.

Работы пришлись по нраву аудитории и в сумме получили более 25 тысяч лайков.