На какую медпомощь могут рассчитывать российские и белорусские студенты, обучающиеся в вузах двух стран

Создание единого образовательного пространства является одной из главных задач Союзного государства.

Прививку от гриппа белорусским студентам сделают в России бесплатно. А вот за прием у врача придется заплатить. Сергей Михеев

За прошедшие 20 лет сделано немало. Сегодня россияне и белорусы имеют эксклюзивные возможности в получении высшего и среднего специального образования в учебных заведениях двух наших стран: равные права при поступлении, обучение по совместным магистерским программам, взаимное признание дипломов. Между нашими странами в сфере образования подписано более 300 договоров о сотрудничестве. Благодаря этому в том числе в российских вузах учатся сейчас до 20 тысяч белорусов, а в Беларуси - около двух тысяч россиян. Все они имеют равные права не только в учебе, но и в получении общежития, выплате стипендии...

Казалось бы, так должно быть и при получении медицинских услуг. К сожалению, на деле все выглядит не так радужно. Корреспонденты "СОЮЗа" отправились в вузы России и Беларуси и разузнали, на какой объем медицинской помощи могут рассчитывать студенты.

...Денис Анисович приехал из Беларуси в Екатеринбург шесть лет назад, чтобы получить среднее профессиональное образование в колледже Уральского государственного экономического университета. Лечился в детской поликлинике бесплатно. Но через несколько месяцев ему исполняется 18 лет, и у Дениса появился законный вопрос: будучи студентом, как и где ему лечиться, если "прихватит"?

В пресс-службе университета пояснили, что придется покупать полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Скорую медицинскую помощь окажут бесплатно - при внезапных обострениях хронических заболеваний или в состоянии, представляющем реальную угрозу жизни (сердечный приступ, язва желудка). Это гарантирует подписанное в 2006 году между Беларусью и Россией соглашение об оказании медицинской помощи гражданам на территории Союзного государства. Но вот страховку Денису, как и другим белорусским студентам, обучающимся в екатеринбургских вузах, придется оплачивать самому. И тут как у прилавка в магазине можно сопоставлять ассортимент услуг, силы своего организма и размер кошелька. Чем больше услуг предусматривает программа страхования, тем выше цена.

Самый востребованный пакет - на амбулаторные и поликлинические услуги. Так, по полису стоимостью в 1690 рублей иностранный студент (а белорусские студенты в России попадают именно в эту категорию) может рассчитывать на медуслуги в пределах 100 тысяч рублей в год, включая прием в поликлинике, госпитализацию и услуги травматолога.

У "Ресо-Гарантия" прайс чуть выше - простейший полис обойдется в 2000 рублей, эта сумма покроет расходы в пределах от 25 000 до 56 000 рублей по различным видам заболеваний.

Другие фирмы готовы предложить иностранному студенту полис в 3500 рублей, страховое покрытие по которому будет составлять полмиллиона рублей на год. СК "Росгосстрах" готов предоставить годовой полис стоимостью 1000 рублей со страховым покрытием до ста тысяч. При этом все компании уточнили, что услуги стоматолога существенно увеличат ценник.

В Донском государственном техническом университете учатся 8 граждан Беларуси. Пятеро - на очном отделении на факультете информатики и вычислительной техники, промышленного и гражданского строительства, агропромышленном факультете и в магистратуре. Заочно обучаются также в магистратуре, на факультете "Машиностроительные технологии и оборудование" и "Информационно-экономические системы".

Проректор по международной деятельности университета Светлана Шведова рассказала, что все иностранные студенты в начале учебного года приобретают полис ДМС. Это регламентируется правилами нахождения иностранных граждан на территории России. При выдаче этого документа студенту обязательно выдается специальная памятка - "Программа страхования", содержащая список из 15 медицинских учреждений города, куда застрахованный может обратиться за экстренной помощью.

Мы позвонили по одному из указанных телефонов с вопросом, какие именно услуги можно получить по приобретенному полису ДМС. Нас просили уточнить, за какую сумму он был приобретен.

- 2800 рублей? Значит, страховое покрытие выходит на сумму 150 тысяч рублей. Сюда входят экстренная поликлиническая помощь, экстренная стационарная помощь, а также первичный медицинский осмотр, - пояснила представитель страховой компании.

В медосмотр входят анализы крови и мочи, флюорография, осмотр терапевта. Страховым случаем для оказания экстренной поликлинической помощи является обращение застрахованного в связи с возникновением острого заболевания - обострения хронического заболевания, пищевого отравления, болях, травмах в результате несчастного случая и другие. Пациента примут специалисты всех направлений медицины, и будет проведена диагностика с помощью лабораторного оборудования в полном объеме. Страховой случай наступает и в связи с возникновением острого заболевания и угрозой для жизни. Больному по полису ДМС положено стационарное лечение, обеспечение необходимыми медикаментами, вплоть до оперативного вмешательства и анестезии.

Петербургские вузы вопросами медицинской помощи для своих иностранных студентов не занимаются. Хотя, например, у Санкт-Петербургского госуниверситета есть своя поликлиника и здравпункты, но там обслуживают только граждан России по полисам ОМС.

- Все иностранные граждане при поступлении в СПбГУ и оформлении регистрации обязаны приобрести полис ДМС, иметь на руках данные о вакцинации, переведенные на русский язык и нотариально заверенные, - указано на сайте университета.

Эту практику корреспонденту "СОЮЗа" подтвердили в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена.

Иностранные студенты обязаны приобрести полис ДМС и иметь на руках данные о вакцинации

- Все наши иностранные студенты, в том числе из Беларуси, имеют полис ДМС, - рассказала руководитель пресс-службы РГПУ Лариса Кузьмина.

В Астраханском государственном техническом университете учатся два белоруса. Один выбрал специальность "градостроительство", другой - "нефтегазовое дело".

Медпомощь им оказывают по полисам ДМС, которые студенты покупают за три тысячи рублей в год. Университет помогает приобрести полисы, приглашая представителей страховой компании в вуз. По полису студенты получают полный спектр медуслуг: от консультации врача-специалиста до комплексного медобследования. В случае необходимости по этому полису могут положить в больницу.

Прямая речь

Лейла Котиева, начальник Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:

- Вопрос об оказании бесплатной медицинской помощи студентам, обучающимся в другом государстве - участнике Договора о создании Союзного государства, действительно довольно давно обсуждается в рамках Союзного государства. Соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам России в государственных учреждениях здравоохранения РБ и гражданам Беларуси в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения РФ предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи только работающим гражданам. Вопрос о расширении категорий граждан, которым такая помощь может оказываться, неоднократно ставился перед министерствами здравоохранения Беларуси и России. Тем не менее вопрос не решен. При этом, по мнению Постоянного Комитета, снимать эту тему с повестки дня нецелесообразно. Представляется, что в рамках сближения законодательства наших стран вопрос о расширении категорий граждан, в том числе студентов, будет прорабатываться. По крайней мере мы планируем его ставить.

Российским и белорусским студентам, обучающимся в вузах друг у друга, лучше всего вообще не болеть. Фото: Александр Корольков

А как в Беларуси?

По словам замглавного врача по медицинской части 33-й городской студенческой поликлиники Натальи Лосик, студенты-россияне, которые учатся в минских вузах, могут рассчитывать на получение бесплатной неотложной помощи, к примеру, если поднимется высокая температура. К таким ситуациям также относятся травмы, кровотечения, ожоги, отравления… В общем, все внезапные и острые состояния, которые несут опасность для жизни и здоровья. А вот плановый прием специалиста нужно будет оплатить. Если у российского студента есть вид на жительство в Беларуси, он получит все услуги на безвозмездной основе. Причем когда какие-либо медицинские услуги оказываются только платно, для россиян с видом на жительство действуют цены как для белорусских граждан.

Начальник отдела миграционного учета и сопровождения иностранных обучающихся БГУ Елена Ковальчук рассказала, что в прошлом году на всех формах обучения в университете учились 182 гражданина России. В отличие от ряда других иностранных студентов для получения медпомощи россиянам не нужно оформлять обязательную медицинскую страховку, все страхование проходит добровольно.

Стоимость полиса будет зависеть от нескольких факторов: группа здоровья, наличие хронических заболеваний, возраст и выбранная программы страхования. Она может быть базовой и включать только абмулаторно-поликлиническую помощь или комплексной. Кроме того, в страховку можно добавить услуги стоматологии и медикаментозное лечение. В среднем страховой полис на год будет стоить от 400 белорусских рублей (примерно 13 тысяч российских) при обслуживании в государственных медучреждениях и от 700 рублей (около 23 тысяч российских) - в частных.