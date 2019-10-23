Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии

Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне.

По его словам, во вторник была получена информация от командира СДС о том, что все их вооруженные силы выведены из зоны безопасности, которая находится под контролем вооруженных сил Турции, пишет ТАСС.

Напомним, президент Турции девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. На прошлой неделе в Турции состоялись американо-турецкие переговоры. Стороны договорились о приостановке боевых действий на 120 часов, чтобы курдские отряды смогли покинуть район пограничной зоны безопасности.

Россия и Турция во вторник достигли соглашений по отводу вооружений, сил и средств курдских подразделений на северо-востоке Сирии. Для патрулирования этой территории с полудня 23 октября здесь будут совместно работать российская военная полиция и сирийские пограничники. Согласно положениям принятого меморандума, курды должны отвести свои силы на расстояние в 30 км от сирийско-турецкой границы. На это им дается 150 часов.